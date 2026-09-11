Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αγόρασε έπαυλη 13,5 εκατ. δολαρίων στο Μαϊάμι (βίντεο)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαίνεται πως αρχίζει να ριζώνει στο Μαϊάμι, λίγους μήνες μετά την ανταλλαγή που τον έστειλε από τους Μιλγουόκι Μπακς στους Μαϊάμι Χιτ.

Ο δύο φορές MVP του NBA αγόρασε έπαυλη στο Πάινκρεστ της Φλόριντα έναντι 13,5 εκατ. δολαρίων, σε μία ακόμη ένδειξη ότι βλέπει το Μαϊάμι ως τον νέο σταθμό της καριέρας και της ζωής του.

Η μετακίνηση του Αντετοκούνμπο στους Χιτ αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές του NBA, με την ομάδα του Μαϊάμι να παραχωρεί στους Μπακς τους Τάιλερ Χίρο, Τζέιμι Χάκεζ Τζούνιορ, Κέλ’ελ Γουέαρ και Κασπάρας Γιάκουτσιόνις, μαζί με σημαντικό πακέτο επιλογών στα draft. Στο Μαϊάμι μετακόμισε μαζί του και ο Μπόμπι Πόρτις.

Σύμφωνα με το yahoosports, νέα κατοικία του Έλληνα σούπερ σταρ βρίσκεται σε οικόπεδο περίπου ενός acre και διαθέτει οκτώ υπνοδωμάτια, πισίνα, εξωτερική κουζίνα και χώρους σχεδιασμένους για μια πολυτελή οικογενειακή διαμονή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η κατοικία έχει έκταση περίπου 11.670 τετραγωνικά πόδια, δηλαδή περίπου 1.085 τετραγωνικά μέτρα.

Από το σπίτι των 1,8 εκατ. στο παλάτι των 13,5 εκατ. δολαρίων



Η αγορά αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω της χρονικής συγκυρίας. Ο Αντετοκούνμπο έχει συμβόλαιο με τους Χιτ για την τρέχουσα σεζόν, ενώ υπάρχει player option για την επόμενη. Έτσι, η επένδυση στο νέο του σπίτι ενισχύει την εικόνα ότι ο 31χρονος σταρ βλέπει μακροπρόθεσμα το Μαϊάμι ως τη νέα του βάση.

Η διαφορά σε σχέση με το σπίτι που είχε στο Μιλγουόκι είναι εντυπωσιακή. Εκεί ο Αντετοκούνμπο ζούσε σε κατοικία αξίας περίπου 1,8 εκατ. δολαρίων στο River Hills, ενώ πλέον η νέα του έπαυλη κοστίζει 13,5 εκατ. δολάρια.

Υπάρχει, μάλιστα, μια ιδιαίτερη σύνδεση με τον Τάιλερ Χίρο, ο οποίος αποτέλεσε μέρος του πακέτου ανταλλαγής για τον Αντετοκούνμπο. Η προηγούμενη κατοικία του Χίρο βρίσκεται κοντά στη νέα έπαυλη του Έλληνα άσου και έχει βγει προς πώληση έναντι περίπου 12 εκατ. δολαρίων.

Η διοίκηση των Χιτ έχει πλέον χτίσει το μέλλον της γύρω από τον Αντετοκούνμπο, ο οποίος αποτελεί τη μεγαλύτερη προσθήκη της ομάδας εδώ και χρόνια. Η αγορά της νέας κατοικίας δεν αποτελεί φυσικά από μόνη της ένδειξη για το συμβόλαιό του, ωστόσο είναι ένα ακόμη στοιχείο που δείχνει ότι ο Γιάννης έχει αρχίσει να εγκαθίσταται στη Νότια Φλόριντα.

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