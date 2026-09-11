Ντόρτμουντ: Πήρε εξιτήριο ο Καρέτσας

Καθησυχαστικά είναι τα νέα για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, καθώς ο Έλληνας μεσοεπιθετικός πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου είχε μεταφερθεί μετά τη δυσφορία που ένιωσε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ την Τρίτη.

Ο Καρέτσας υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων από την πρώτη στιγμή της εισαγωγής του, χωρίς να προκύψει κάποιο ανησυχητικό εύρημα. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η αφυδάτωση φαίνεται πως ήταν η αιτία που προκάλεσε τα προβλήματα που αντιμετώπισε.

Η μητέρα του ποδοσφαιριστή, Ειρήνη Κιτσινη, μιλώντας σε βελγική ιστοσελίδα, επιβεβαίωσε πως τα προβλήματα με την κυκλοφορία του αίματος φαίνεται να συνδέονται με την αφυδάτωση.

«Ο Κώστας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, κάτι που αποτελεί τεράστια ανακούφιση. Στον σύλλογο είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και θέλουν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, πραγματοποιώντας διάφορες εξετάσεις, ώστε να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τα καθησυχαστικά αποτελέσματα, η Ντόρτμουντ αναμένεται να κινηθεί με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο νεαρός άσος είναι απολύτως καλά και μπορεί να επιστρέψει με ασφάλεια στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Σε κάθε περίπτωση, ο Καρέτσας δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με την Πάντερμπορν το Σάββατο. Ωστόσο, όπως επιβεβαίωσε η μητέρα του, την Κυριακή αναμένεται να βρεθεί στις εξέδρες για να παρακολουθήσει την πρώην ομάδα του, Γκενκ, στο παιχνίδι απέναντι στη Γάνδη.

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Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αναμφίβολα ανακούφιση τόσο για την οικογένεια του ποδοσφαιριστή όσο και για τη Ντόρτμουντ, με τον Καρέτσα να αφήνει πίσω του την περιπέτεια και να επικεντρώνεται πλέον στην ομαλή επιστροφή του στη δράση.