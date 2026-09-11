Κρήτη: Νέος συναγερμός - 99 λαθρομετανάστες σε δύο επιχειρήσεις διάσωσης στα νότια του νησιού

Συνεχίζεται η έντονη μεταναστευτική πίεση στα νότια παράλια της Κρήτης, με τις λιμενικές αρχές να επιχειρούν ασταμάτητα τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Μέσα σε λίγες ώρες, δύο νέες ομάδες μεταναστών, συνολικά 99 ατόμων, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στα ανοιχτά του νησιού, επιβεβαιώνοντας πως η θαλάσσια διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου παραμένει ιδιαίτερα ενεργή.





Το χρονικό των επιχειρήσεων



Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της 10ης Σεπτεμβρίου, γύρω στις 21:00, όταν εντοπίστηκε ξύλινη λέμβος που έπλεε σε δυσχερή θέση, περίπου 65 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.





Στο σημείο έσπευσαν άμεσα σκάφη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία περισυνέλεξαν 55 αλλοδαπούς.



Όλοι οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ξηρά και είναι καλά στην υγεία τους.



Λίγες ώρες αργότερα, γύρω στα μεσάνυχτα, σήμανε δεύτερος συναγερμός. Drone της Frontex εντόπισε μια ακόμη λέμβο με 44 μετανάστες, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν γυναίκες και ένα βρέφος, να πλέει νότια των Καλών Λιμένων.





Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), οι μετανάστες περισυλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου.





Πιέζονται οι δομές φιλοξενίας



Τα δύο αυτά περιστατικά έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά αλλεπάλληλων αφίξεων. Μέσα σε μόλις δύο ημέρες, οι αρχές στην Κρήτη κλήθηκαν να διαχειριστούν τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά περιστατικά, με τον συνολικό αριθμό των διασωθέντων να ξεπερνά τους 190.





Οι άνθρωποι μεταφέρονται προσωρινά σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους φύλαξης στο Ηράκλειο και στα Χανιά (στις εγκαταστάσεις της Αγυιάς), όπου τους παρέχονται οι πρώτες βοήθειες, φαγητό και είδη πρώτης ανάγκης, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησής τους.

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