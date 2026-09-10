Στα χέρια της αστυνομίας Βρετανός στρατιωτικός που σκόπευε να βιάσει βρέφος!

Ένας στρατιώτης του επίλεκτου βρετανικού σώματος Household Cavalry καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκιση, αφού κρίθηκε ένοχος ότι σχεδίαζε να βιάσει δύο μικρά παιδιά, ένα επτάχρονο κορίτσι και ένα βρέφος μόλις 10 μηνών, αναφέρει το Sky News.

Πρόκειται για τον Γκρέιαμ Τζάρβις, 38 ετών, ο οποίος - σύμφωνα με το ρεπορτάζ - είχε έρθει σε διαδικτυακή επαφή με μια γυναίκα που πίστευε ότι ήταν μητέρα δύο κοριτσιών στην Ουαλία και είχε συμφωνήσει να μεταβεί από τον στρατώνα όπου υπηρετούσε στο κεντρικό Λονδίνο στο σπίτι της, προκειμένου να διαπράξει τις εγκληματικές πράξεις.

Ωστόσο, η γυναίκα με την οποία συνομιλούσε δεν ήταν πραγματική μητέρα. Ήταν μυστική αστυνομικός, η οποία είχε δημιουργήσει το διαδικτυακό προφίλ στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης για τον εντοπισμό ατόμων που σχεδιάζουν σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών.

Ο Τζάρβις καταδικάστηκε σήμερα για δύο κατηγορίες απόπειρας οργάνωσης διάπραξης σεξουαλικού αδικήματος σε βάρος παιδιού. Παρά το γεγονός ότι αρνήθηκε τις κατηγορίες, καταδικάστηκε μετά τη δίκη του, ενώ στη συνέχεια απομακρύνθηκε από τον βρετανικό στρατό.

Το δικαστήριο αποφάσισε ότι θα πρέπει να εκτίσει τουλάχιστον τα δύο τρίτα της ποινής του, δηλαδή οκτώ χρόνια στη φυλακή, ενώ στη συνέχεια θα παραμείνει υπό καθεστώς επιτήρησης για επιπλέον δύο χρόνια.

«Δεν ήταν απλώς μια φαντασίωση» – Τι είπε ο δικαστής



Ο δικαστής Άνταμ Χίντλεστον τόνισε ότι η υπόθεση δεν αφορούσε μια απλή διαδικτυακή φαντασίωση, αλλά ένα πραγματικό σχέδιο που ο κατηγορούμενος σκόπευε να υλοποιήσει.

«Δεν ήταν μια περίπτωση φαντασίας από την πλευρά σας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν είχε καμία αμφιβολία πως όταν οργανώθηκε η συνάντηση, ο Τζάρβις πίστευε ότι τα παιδιά ήταν πραγματικά.

«Ήθελες να τα συναντήσεις και όταν αυτό θα συνέβαινε, με τη βοήθεια της μητέρας τους, σκόπευες να τα βιάσεις», είπε ο δικαστής.

Ο ίδιος ανέφερε ότι διάβασε τα μηνύματα του στρατιώτη «με τρόμο», σημειώνοντας πως αποκάλυπταν μια «ψυχρή και κλινική» αντιμετώπιση των παιδιών, τα οποία αντιμετώπιζε «απλώς ως αντικείμενα για την ικανοποίηση των επιθυμιών του».

Η διαδικτυακή παγίδα και η αποκάλυψη του σχεδίου



Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο Τζάρβις ξεκίνησε να συνομιλεί διαδικτυακά με τη γυναίκα τον Ιανουάριο του 2024.







Η γυναίκα τού είχε αναφέρει ότι είχε δύο κόρες, ηλικίας επτά ετών και 10 μηνών. Ο στρατιώτης, ο οποίος είχε δηλώσει ότι «του άρεσαν τα κορίτσια», άρχισε να οργανώνει τη συνάντηση στο σπίτι της στην Ουαλία τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους.

Πριν από τη σύλληψή του, ο Τζάρβις είχε κάνει ερωτήσεις στη δήθεν μητέρα σχετικά με τη σεξουαλική εμπειρία της μεγαλύτερης κόρης, η οποία - σύμφωνα με το σενάριο της αστυνομικής επιχείρησης - είχε ήδη πέσει θύμα κακοποίησης από δύο άνδρες.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο βρέφος και ζήτησε από τη γυναίκα να τον βοηθήσει να πραγματοποιήσει την επίθεση.

Η υπεράσπιση και η απόφαση του δικαστηρίου



Η δικηγόρος του Τζάρβις, Λίζα Γουίλσον, υποστήριξε ότι ο πελάτης της βρισκόταν σε «χαμηλό σημείο» της ζωής του και ότι οι πράξεις του σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια μιας «τραυματικής περιόδου».

Ωστόσο, ο δικαστής έκρινε ότι ο 38χρονος εξακολουθεί να αποτελεί πιθανό κίνδυνο για παιδιά και επέβαλε αυστηρή ποινή, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα των εγκλημάτων για τα οποία καταδικάστηκε.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Βρετανία, καθώς αφορά έναν εν ενεργεία στρατιώτη ενός από τα πιο ιστορικά στρατιωτικά σώματα της χώρας, ο οποίος χρησιμοποίησε το διαδίκτυο για να οργανώσει μια επίθεση εναντίον παιδιών που τελικά αποτράπηκε χάρη στην αστυνομική επιχείρηση.

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