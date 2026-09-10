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GOSSIP - LIFESTYLE

Κατσιώνης για Ευρυδίκη: "Είμαι από τις λίγες περιπτώσεις που είμαι φαν του πρώην της, του Γιώργου Θεοφάνους"

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clock 20:00 | 10/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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 Ο Μπομπ Κατσιώνης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» μαζί με την Ευρυδίκη. Ο ίδιος περιέγραψε πώς γνωρίστηκαν και δήλωσε πως τη θαύμαζε πολύ πριν τη δει από κοντά.

«Μεγαλώνοντας, πάντα παρακολουθούσα τι γινόταν. Μίκραινε η Ευρυδίκη ταυτόχρονα, όσο περνάει ο καιρός υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Και κάποια στιγμή είδα ένα παράθυρο ανοιχτό και έστειλα ένα μήνυμα. "Βλέπω ότι κάνεις κάποια καινούρια ξεκινήματα στη ζωή σου, σου έχω γράψει ένα τραγούδι". Ήταν στόχος μου να γνωρίσω την αγαπημένη μου τραγουδίστρια - γυναίκα», είπε.

Ο Μπομπ Κατσιώνης δήλωσε πως του άρεσε πάντα η μουσική με την οποία καταπιανόταν η σύζυγός του όπως και ο Γιώργος Θεοφάνους με τον οποίο υπήρξε παντρεμένη από το 1994 μέχρι το 2000

«Ήμουν και φαν της μουσικής της Ευρυδίκης. Είμαι από τις λίγες περιπτώσεις που είμαι φαν του πρώην της, του Γιώργου Θεοφάνους. Μέσα από τη μουσική διδάχτηκα πάρα πολλά, είναι τρομερός μουσικός», τόνισε.

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