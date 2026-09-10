Δήμος Ρεθύμνης - Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας: «Συμμετέχουμε, κινούμαστε, αλλάζουμε την πόλη μας»

Με επίκεντρο τη βιώσιμη μετακίνηση, την οδική ασφάλεια και την επανασύνδεση των πολιτών με τον δημόσιο χώρο, το Ρέθυμνο συμμετέχει και φέτος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, μετατρέποντας για επτά ημέρες δρόμους, πλατείες και σχολεία σε χώρους δράσης, ενημέρωσης και συμμετοχής.

Με σύνθημα «Συμμετέχουμε. Κινούμαστε. Αλλάζουμε την πόλη μας», ο Δήμος Ρεθύμνης επιχειρεί να αναδείξει στην πράξη διαφορετικούς τρόπους καθημερινής μετακίνησης, από το περπάτημα και το ποδήλατο έως τη μικροκινητικότητα, μέσα από ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες.

Η αυλαία ανοίγει την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου με οργανωμένη ποδηλατοβόλτα πέντε χιλιομέτρων, με αφετηρία την Πλατεία Αγίου Γεωργίου. Θα ακολουθήσει παρουσίαση των μέσων μικροκινητικότητας που διαθέτει και προωθεί ο Δήμος, όπως ποδήλατα, πατίνια και έξυπνες βάσεις κλειδώματος, ενώ η πρώτη ημέρα θα ολοκληρωθεί με υπαίθρια κινηματογραφική προβολή. Την επόμενη ημέρα, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην Παλιά Πόλη, με ιστορική ξενάγηση, ενώ στην Πλατεία Μικρασιατών θα πραγματοποιηθούν υπαίθριες αθλητικές δράσεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα παιδιά. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της «3ης Γιορτής Παιδιού» στον Δημοτικό Κήπο, θα λειτουργήσει περίπτερο δημιουργικής απασχόλησης αφιερωμένο στην οδική ασφάλεια και στις βιώσιμες μετακινήσεις, με διαδραστικά παιχνίδια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα καταλαμβάνει ο 6ος Νυχτερινός Αγώνας Δρόμου πέντε χιλιομέτρων, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 19.30, με αφετηρία και τερματισμό την Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη και δυνατότητα συμμετοχής για πολίτες και δρομείς άνω των 13 ετών. Τη Δευτέρα, η Πλατεία Μικρασιατών θα φιλοξενήσει πίστα ποδηλατικών δεξιοτήτων, δοκιμές μέσων μικροκινητικότητας και αθλητικές δραστηριότητες.

Η εβδομάδα κορυφώνεται την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, με μία ολόκληρη ημέρα αφιερωμένη στην οδική ασφάλεια. Στο Σπίτι του Πολιτισμού θα πραγματοποιηθεί το διαδραστικό συνέδριο «Roadshow», με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης, φορέων, Σωμάτων Ασφαλείας, ακαδημαϊκών και εμπειρογνωμόνων. Το Ρέθυμνο αποτελεί, μάλιστα, τον τελευταίο σταθμό της παγκρήτιας διοργάνωσης «Δείξε μου το δρόμο». Το απόγευμα, στην Πλατεία Μικρασιατών, θα λειτουργήσουν βιωματικοί σταθμοί οδικής ασφάλειας με προσομοιώσεις, εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας και διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Παράλληλα, δράσεις θα πραγματοποιούνται σε σχολεία και ΚΑΠΗ, φέρνοντας κοντά μαθητές και μεγαλύτερες ηλικίες γύρω από ζητήματα κυκλοφοριακής αγωγής. Από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, το Ρέθυμνο συμμετέχει και στο ευρωπαϊκό Challenge «Walk for your City», καλώντας τους πολίτες να συγκεντρώσουν όσο περισσότερα βήματα μπορούν.

Στόχος είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας να λειτουργήσει όχι απλώς ως μια σειρά εκδηλώσεων, αλλά ως αφορμή ώστε κάτοικοι και επισκέπτες να δουν διαφορετικά την καθημερινή μετακίνηση και τον δημόσιο χώρο, με το Ρέθυμνο να θέτει στο προσκήνιο το ζητούμενο μιας πόλης περισσότερο ασφαλούς, προσβάσιμης και φιλικής προς όλους.

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