Αποθήκες Σκουλούδη: Παρέμβαση Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ και Βενιζελείου για τη σχεδιαζόμενη δομή

Παρέμβαση για τη σχεδιαζόμενη δημιουργία κλειστής δομής στις αποθήκες Σκουλούδη κάνουν τα Σωματεία Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ και Βενιζελείου, θέτοντας στο επίκεντρο τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και μεταναστών, αλλά και τις ανάγκες των κατοίκων και του δημόσιου συστήματος Υγείας.

Σε κοινή τους τοποθέτηση, τα δύο σωματεία υπογραμμίζουν ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες δεν αποτελούν, όπως αναφέρουν, την αιτία των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία και το ΕΣΥ. Κάνουν λόγο για ανθρώπους που, στις περισσότερες περιπτώσεις, έχουν οδηγηθεί στον ξεριζωμό εξαιτίας πολέμων, φτώχειας και διώξεων.

Παράλληλα, αναγνωρίζουν την αγωνία των κατοίκων για τις υποδομές και την ποιότητα ζωής στην περιοχή, σημειώνοντας ότι η λύση δεν μπορεί να είναι ούτε η στοχοποίηση ούτε η καλλιέργεια ξενοφοβίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Τα Σωματεία Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ και Βενιζελείου, με αφορμή τη σχεδιαζόμενη δημιουργία κλειστής δομής στις αποθήκες Σκουλούδη, θεωρούμε αναγκαίο να τοποθετηθούμε δημόσια.



Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες δεν είναι η αιτία των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία και το δημόσιο σύστημα Υγείας.



Είναι άνθρωποι που, στις περισσότερες περιπτώσεις, έχουν οδηγηθεί στον ξεριζωμό εξαιτίας πολέμων, φτώχειας, διώξεων και εξαθλίωσης. Δεν μπορεί να μετατρέπονται σε αποδιοπομπαίους τράγους για τις διαχρονικές πολιτικές που έχουν οδηγήσει στην υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών, στην υποστελέχωση του ΕΣΥ και στην επιδείνωση των κοινωνικών συνθηκών.



Ταυτόχρονα, δεν μπορεί να αγνοείται η υπαρκτή αγωνία των κατοίκων για τις υποδομές, την ποιότητα ζωής και τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στην περιοχή.



Η απάντηση όμως δεν μπορεί να είναι ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός ούτε η στοχοποίηση ανθρώπων που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης.



Η διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών δεν μπορεί να βασίζεται στον εγκλωβισμό ανθρώπων σε κλειστές δομές και σε συνθήκες που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.



Ως εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα Υγείας, θεωρούμε αυτονόητο ότι κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από καταγωγή, εθνικότητα ή καθεστώς παραμονής, δικαιούται ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και πλήρη πρόσβαση στην αναγκαία υγειονομική φροντίδα.



Η ανθρώπινη ζωή και η υγεία δεν μπορούν να αξιολογούνται με όρους κόστους.



Παράλληλα, δεν θα επιτρέψουμε η υπαρκτή αγωνία των κατοίκων να αξιοποιηθεί από εθνικιστικές και ρατσιστικές ομάδες για την καλλιέργεια ξενοφοβίας και μίσους.



Οι ανάγκες των κατοίκων και οι ανάγκες των προσφύγων και μεταναστών δεν είναι αντικρουόμενες. Απαιτούν ισχυρές δημόσιες υποδομές και ουσιαστικές λύσεις. Η υγειονομική κάλυψη είναι ευθύνη του κράτους.



Το ΠΑΓΝΗ και το Βενιζέλειο γνωρίζουν καθημερινά τις συνέπειες της υποστελέχωσης και της αποδυνάμωσης των δημόσιων δομών Υγείας. Τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της Κρήτης καλούνται ήδη να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες.



Η υγειονομική κάλυψη των προσφύγων και μεταναστών δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη της ούτε να μετακυλίεται στα ήδη επιβαρυμένα νοσοκομεία και στα αποψιλωμένα Κέντρα Υγείας.



Απαιτείται οργανωμένη, δημόσια και δωρεάν Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στους χώρους φιλοξενίας, με επαρκή στελέχωση και όλες τις αναγκαίες ειδικότητες και υποδομές, αντίστοιχη με ένα πλήρως ανεπτυγμένο Κέντρο Υγείας αστικού τύπου.



Η δομή αυτή πρέπει να μπορεί να εξασφαλίζει:



o άμεση καταγραφή των υγειονομικών αναγκών,



o προληπτικές εξετάσεις και εμβολιασμούς,



o άμεση περίθαλψη όπου απαιτείται,



o τις απαραίτητες εξετάσεις και παραπομπές,



o ψυχολογική υποστήριξη,



o ιδιαίτερη φροντίδα για εγκύους, μητέρες και παιδιά,



o καθώς και τη χορήγηση των απαραίτητων πιστοποιητικών υγείας.



Η οργάνωση και λειτουργία της υγειονομικής κάλυψης πρέπει να αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του κράτους, με μόνιμο και επαρκές προσωπικό.



Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα απαιτούμε:



• Να εξασφαλιστούν, με αποκλειστική ευθύνη του κράτους, κατάλληλοι προσωρινοί χώροι φιλοξενίας με ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα ούτε στους κατοίκους ούτε στους ίδιους τους πρόσφυγες και μετανάστες.



• Στους χώρους φιλοξενίας να εξασφαλίζονται άμεσα η καταγραφή των αναγκών, η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, η νομική συνδρομή, η διερμηνεία και οι αναγκαίες διαδικασίες ασύλου.



• Να συγκροτηθούν και να στελεχωθούν δημόσιες και δωρεάν μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στους χώρους φιλοξενίας, με όλες τις αναγκαίες ειδικότητες και υποδομές.



• Να εξασφαλιστεί η δυνατότητα χορήγησης ασύλου και των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων, ώστε όσοι επιθυμούν να μπορούν να μεταβούν στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους.



• Να καταργηθούν οι πολιτικές εγκλωβισμού της ΕΕ και το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο που εντείνει τον εγκλωβισμό και τη διαχείριση της προσφυγιάς με όρους καταστολής.



• Να σταματήσει κάθε εμπλοκή της χώρας σε πολεμικούς σχεδιασμούς και πολέμους που γεννούν νέες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές.



• Να γίνουν άμεσα μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μονιμοποιήσεις όλων των συμβασιούχων στο ΠΑΓΝΗ, το Βενιζέλειο και συνολικά στις δημόσιες δομές Υγείας της Κρήτης, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των ανθρώπων που ζουν και βρίσκονται στο νησί.



Η θέση μας είναι ξεκάθαρη.



Δεν θα δεχτούμε ούτε τον εγκλωβισμό ανθρώπων σε απάνθρωπες συνθήκες ούτε την προσπάθεια μετατροπής των προσφύγων και μεταναστών σε αποδιοπομπαίους τράγους.



Δεν θα δεχτούμε επίσης τη συνέχιση της υποβάθμισης του δημόσιου συστήματος Υγείας και την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών με ένα ήδη εξουθενωμένο προσωπικό.



Οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και οι πρόσφυγες και μετανάστες δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν.



Απέναντι στις πολιτικές που γεννούν πολέμους, φτώχεια, εκμετάλλευση και προσφυγιά, αλλά και υποβαθμίζουν τα δημόσια κοινωνικά αγαθά, η απάντηση είναι ο κοινός αγώνας.



Για δημόσια και δωρεάν Υγεία για όλους.



Για ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.



Για αλληλεγγύη και κοινό αγώνα.



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