Ηράκλειο: "Θερμή" υποδοχή στην Υπουργό Παιδείας: Κινητοποιήσεις της ΕΛΜΕ με το πρώτο κουδούνι

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Με φόντο τα διαχρονικά προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης αλλά και τις νέες προκλήσεις της σχολικής χρονιάς, η έναρξη των μαθημάτων στο Ηράκλειο αναμένεται να συνοδευτεί από κινητοποιήσεις.

Η ΕΛΜΕ Ηρακλείου, με τη στήριξη της «Αγωνιστικής Παρέμβασης Εκπαιδευτικών», έχει απευθύνει κάλεσμα για παράσταση διαμαρτυρίας και στάση εργασίας (8 - 11 π.μ) την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, στις 9:30 π.μ., στο σχολικό συγκρότημα των Δειλινών (Ωνάσεια Σχολεία).

Η κινητοποίηση διοργανώνεται με αφορμή την επίσημη επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, η οποία θα βρεθεί στην πόλη για να παραστεί στον καθιερωμένο αγιασμό της πρώτης ημέρας.

Οι εκπαιδευτικοί σκοπεύουν να εκφράσουν την έντονη αντίθεσή τους στην κυβερνητική πολιτική για την παιδεία, αναδεικνύοντας τις ελλείψεις σε προσωπικό και τις ανάγκες των σχολικών υποδομών της Κρήτης.

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