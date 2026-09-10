ΠΕΜ.10 Σεπ 2026 18:59
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: "Θερμή" υποδοχή στην Υπουργό Παιδείας: Κινητοποιήσεις της ΕΛΜΕ με το πρώτο κουδούνι

σοφια ζαχαρακη
clock 18:15 | 10/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Με φόντο τα διαχρονικά προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης αλλά και τις νέες προκλήσεις της σχολικής χρονιάς, η έναρξη των μαθημάτων στο Ηράκλειο αναμένεται να συνοδευτεί από κινητοποιήσεις.

Η ΕΛΜΕ Ηρακλείου, με τη στήριξη της «Αγωνιστικής Παρέμβασης Εκπαιδευτικών», έχει απευθύνει κάλεσμα για παράσταση διαμαρτυρίας και στάση εργασίας (8 - 11 π.μ) την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, στις 9:30 π.μ., στο σχολικό συγκρότημα των Δειλινών (Ωνάσεια Σχολεία).

Η κινητοποίηση διοργανώνεται με αφορμή την επίσημη επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, η οποία θα βρεθεί στην πόλη για να παραστεί στον καθιερωμένο αγιασμό της πρώτης ημέρας.

Οι εκπαιδευτικοί σκοπεύουν να εκφράσουν την έντονη αντίθεσή τους στην κυβερνητική πολιτική για την παιδεία, αναδεικνύοντας τις ελλείψεις σε προσωπικό και τις ανάγκες των σχολικών υποδομών της Κρήτης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στον "αέρα" οι αγροτικές επιδοτήσεις - "Σέρνεται" το ΟΣΔΕ

Ηράκλειο: Αισθητήρες στους δρόμους για την παράνομη στάθμευση

Ξενοδόχοι για ΒΟΑΚ: Τα έργα είναι απαραίτητα, η ταλαιπωρία όμως δεν μπορεί να γίνει κανονικότητα

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ελμε Ηρακλείου Κινητοποίηση Επίσκεψη σοφία ζαχαράκη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis