Το απλό κόλπο για να καθαρίσετε τα ρολά χωρίς να βγείτε έξω

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Τα ρολά των παραθύρων συγκεντρώνουν με τον καιρό σκόνη και βρωμιά, ενώ ο καθαρισμός της εξωτερικής τους πλευράς είναι ιδιαίτερα δύσκολος, ειδικά σε ψηλούς ορόφους.

Υπάρχει όμως ένα απλό κόλπο που επιτρέπει να γίνει η δουλειά από το εσωτερικό του σπιτιού.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να ανοίξετε προσεκτικά το καπάκι του κουτιού όπου τυλίγεται το ρολό.

Έτσι αποκτάτε πρόσβαση στην εξωτερική πλευρά των λαμών και μπορείτε, κατεβάζοντας σταδιακά το ρολό, να τις καθαρίζετε μία-μία με ένα πανί μικροϊνών.

Μόλις ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, κλείνετε ξανά το κουτί.

Για το καθάρισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί νερό με λίγο ξίδι, αλλά όχι σκέτο ξίδι, καθώς σε ορισμένες επιφάνειες μπορεί να προκαλέσει φθορά.

Στο τέλος, ένα δεύτερο πανί με καθαρό νερό απομακρύνει τα υπολείμματα του καθαριστικού και προστατεύει την επιφάνεια του ρολού.

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