Ηράκλειο - Σχολεία: «Η δημόσια εκπαίδευση στενάζει» – Καμπανάκι για υποδομές, ελλείψεις και αυξημένο κόστος

Έντονη κριτική για την κατάσταση της δημόσιας εκπαίδευσης ασκούν οι Σύλλογοι Γονέων του Ηρακλείου, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές, τα πολυπληθή τμήματα, οι ελλείψεις εκπαιδευτικών και ειδικού προσωπικού, καθώς και η υποχρηματοδότηση των σχολείων.

Παράλληλα, οι γονείς επισημαίνουν το αυξημένο κόστος για σχολικά είδη, φροντιστήρια και εξωσχολικές δραστηριότητες, ενώ εκφράζουν αντιδράσεις για τις αλλαγές στην εκπαίδευση και τα Ωνάσεια Σχολεία.

Καλούν τους γονείς να συμμετέχουν συλλογικά στους Συλλόγους Γονέων και να διεκδικήσουν ένα δημόσιο σχολείο με σύγχρονες υποδομές, επαρκή χρηματοδότηση και προσωπικό, χωρίς εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς αποκλεισμούς.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση:

Αγαπητοί, γονείς, η έναρξη της σχολικής χρονιάς συνοδεύεται από χαρά, αγωνία, όνειρα, για τη μόρφωση, τη γνώση, την κοινωνικοποίηση των παιδιών μας.

Άλλη μια χρονιά όμως όλα τα όνειρα και οι προσδοκίες που έχουμε για τα παιδιά μας, «σκοντάφτουν» καθημερινά στην πραγματικότητα που βιώνουμε, πριν ακόμα το παιδί μας περάσει την πόρτα του σχολείου για το «πρώτο κουδούνι». Παλιά και κακοσυντηρημένα σχολικά κτίρια. Σχολικές αίθουσες-κοντέινερ. Υπερπληθή σχολικά Τμήματα με πάνω από 25 μαθητές που δυσχεραίνουν το παιδαγωγικό έργο του σχολείου. Ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Ελλείψεις σε επιστημονικό προσωπικό (σχολικοί ψυχολόγοι, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής). Ελλείψεις σε βασικές ανάγκες λειτουργίας του σχολείου λόγω της υποχρηματοδότησης που φέτος εντείνεται με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Εξώσεις σε νηπιαγωγεία που παίρνουν τη μορφή χιονοστοιβάδας. Και μέσα σε όλα αυτά τη μέρα του αγιασμού, η υφυπουργός Παιδείας έρχεται στο δήμο μας για να εγκαινιάσει με όλους τους «επισήμους» το ιδιωτικό σχολείο (Ωνάσειο) την ώρα που η δημόσια εκπαίδευση στενάζει.

Σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν τα υπέρογκα κόστη για «σχολική λίστα» που φέτος έγινε «λίστα εκπαιδευτικού», φροντιστήρια, εξωσχολικές δραστηριότητες που συμπληρώνουν το σύνολο της ακρίβειας και κάνουν το Σεπτέμβρη να μοιάζει όλο και πιο δυσβάσταχτος.

Ακούμε εξαγγελίες για κατάργηση των πανελληνίων που είναι το τυράκι στη φάκα του λεγόμενου «Εθνικού Απολυτηρίου», το οποίο τώρα ετοιμάζεται να βάλει σε δημόσια διαβούλευση η κυβέρνηση και θα σημάνει ακόμη περισσότερες εξετάσεις, φροντιστήρια, ιδιαίτερα, ακόμη μεγαλύτερους ταξικούς φραγμούς για τα παιδιά των εργατικών-λαϊκών οικογενειών.

Η ζωή μας, εμάς των γονιών έχει γίνει κυριολεκτικά «πατίνι». Να τρέχουμε να προλάβουμε τα πάντα με τα ωράρια-λάστιχο με τα οποία εργαζόμαστε, να κουταλομετρήσουμε το μισθό που «τρώει» η ακρίβεια και εξανεμίζεται στις 15 του μήνα, να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας και από πάνω να ακούμε ότι δεν είμαστε καλοί γονείς και φταίμε για τη νεανική παραβατικότητα στην οποία εξωθούνται πολλές φορές τα παιδιά μας μπροστά στα αδιέξοδα που βιώνουν οι οικογένειες μας…

Και όμως, αυτή η πραγματικότητα δεν μπορεί να είναι αυτό που αξίζουν τα παιδιά μας.

Η ανάγκη για κατάκτηση της γνώσης, για δημιουργική απόλαυση της σχολικής ζωής, για δραστηριότητες εντός και εκτός σχολείου που θα ολοκληρώνουν τα παιδιά μας ως προσωπικότητες, είναι ΚΑΙ δική μας υπόθεση.

Δεν είναι υπόθεση ατομικής ευθύνης που θέλει να μας «πασάρει» η Κυβέρνηση.

Δική μας υπόθεση είναι οργανωμένα και συλλογικά να παλέψουμε για τη ζωή και τη μόρφωση που έχει ανάγκη κάθε παιδί, κάθε μαθητής.

Μέσα από τους Συλλόγους Γονέων και την Ένωση μας, να διεκδικήσουμε ένα σχολείο που δε θα διαχωρίζει τους μαθητές ανάλογα την τσέπη των γονιών, που θα εκπληρώνει δημιουργικά τον παιδαγωγικό και κοινωνικό του ρόλο για όλα τα παιδιά, που θα στεγάζεται σε κτίρια και θα έχει υποδομές που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των παιδιών μας που θα χρηματοδοτείται πλήρως και επαρκώς από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και όχι από τους γονείς, και τις «φιλανθρωπίες» επιχειρηματικών ομίλων, που θα έχει όλους τους εκπαιδευτικούς, όλων των ειδικοτήτων και όλο το απαιτούμενο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, που δε θα διαχωρίζει τη μόρφωση των παιδιών μας (πχ Ωνάσεια Σχολεία), ούτε θα βάζει «κόφτες» στην παιδαγωγική τους εξέλιξη (πχ Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, Τράπεζα Θεμάτων, τμήμα με 25-27 μαθητές, χωρίς τμήματα ένταξης)

Τη μόρφωση και τη ζωή των παιδιών μας δεν τη «χαρίζουμε σε κανέναν». Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε μέσα από τους Συλλόγους Γονέων για το χαμόγελο που πρέπει να έχει κάθε μαθητής όταν περνάει την πόρτα του σχολείου του

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