Καλοκαιρινός στο Ράδιο Κρήτη: Στο "τραπέζι" και άλλοι δήμαρχοι για τη δομή - Το "Όχι" του Δημάρχου

Σαφές μήνυμα κατά της αναγκαστικής χωροθέτησης δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών εντός των ορίων του Δήμου Ηρακλείου έστειλε ο Δήμαρχος, Αλέξης Καλοκαιρινός μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανόλη Αργυράκη. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου κατέστησε σαφή τη θέση της δημοτικής αρχής, όπως την έθεσε στη συνάντηση με τον υπουργό Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη εκφράζοντας την μη αποδοχή της αναγκαστικής χωροθέτησης της δομής εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου.

Με δεδομένη τη σταθερή θέση του Υπουργείου ότι η νέα δομή πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργηθεί στο βόρειο τμήμα του Νομού Ηρακλείου, ο κ. Καλοκαιρινός επεσήμανε ότι ανοίγει πλέον ένα περιθώριο 10 έως 15 ημερών προκειμένου να κατατεθεί μια εναλλακτική πρόταση για άλλον χώρο. Στο πλαίσιο αυτό, τις επόμενες ημέρες ο Περιφερειάρχης Κρήτης πρόκειται να αναλάβει πρωτοβουλία για τη διερεύνηση αυτής της δυνατότητας. Για τον σκοπό αυτό, θα συγκαλέσει ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή του Δημάρχου Ηρακλείου, του Δημάρχου Μαλεβιζίου, Μενέλαου Μποκέα, και του Δημάρχου Χερσονήσου, Ζαχαρία Δοξαστάκη.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου είπε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργού ξεκαθαρίστηκε Θα πρόκειται για μια κλειστή δομή, χωρίς προαυλισμό. Η παραμονή των μεταναστών θα είναι βραχεία, καθώς θα λειτουργεί ως σταθμός προσωρινής φιλοξενίας 2 έως 3 ημερών. Η απομάκρυνσή τους από τη δομή θα γίνεται οργανωμένα, με τη μεταφορά τους με πούλμαν απευθείας στο λιμάνι για την επιβίβασή τους προς την ενδοχώρα. Επίσης υπενθύμισε ότι αρχικά πρόθεση του υπουργείου ήταν να δημιουργηθεί μια μόνιμη δομή ταυτοποίησης ωστόσο υπήρξε απόφαση μετά από παρέμβαση του Περιφερειάρχη και των Δημάρχων Ηρακλείου, Χανίων και Ρεθύμνου και κάτι τέτοιο απετράπη και αποφασίστηκε να γίνουν δύο μικρές δομές σε Χανιά και ανατολική Κρήτη.

Στη σύσκεψη έδωσε το «παρών» και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρακίων, Ζαχαρίας Χιωτάκης, ο οποίος όπως είπε στο Ράδιο Κρήτη, μετέφερε το κλίμα που επικρατεί στην περιοχή, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ορισμένες εργασίες στην περιοχή των Αθανάτων.

Ο κ. Χιωτάκης, αναγνωρίζοντας την πίεση του χρόνου, είπε ότι ίσως προσωρινά μπορεί να βρεθεί μια λύση και σε βάθος τριμήνου να εξευρεθεί ένας μόνιμος χώρος για τη δημιουργία της δομής. Σε ερώτηση εάν αυτός ο προσωρινός χώρος μέχρι τον οριστικό θα ήταν το εργοστάσιο Σκουλούδη είπε ότι θα μπορούσε να είναι ενδεχομένως, καθώς το υπουργείο μεταφέρει τώρα και κρεββάτια αλλά στάθηκε στο νομικό κομμάτι διευθέτησης όπου υπάρχουν ζητήματα.

Παράλληλα, κατέθεσε πρόταση για την εξεύρεση μιας μεγάλης δημόσιας έκτασης, όπου εκεί θα μπορεί να αναπτυχθεί μια οργανωμένη δομή με σύγχρονες προδιαγραφές και μόνιμες εγκαταστάσεις, αντίστοιχη με αυτές που λειτουργούν στην υπόλοιπη χώρα.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, έχει υπογραμμίσει στη συνάντηση πως τα τεχνικά ή γραφειοκρατικά ζητήματα που έχουν ανακύψει για τον χώρο των Αθανάτων μπορούν να ξεπεραστούν από το Υπουργείο. Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο υποχώρησης, ξεκαθαρίζοντας πως εάν προταθεί ένας εναλλακτικός, αμοιβαία αποδεκτός χώρος, τότε το Υπουργείο θα εγκαταλείψει οριστικά κάθε προσπάθεια για τη διευθέτηση και χρήση της έκτασης στους Αθανάτους.

Οι επόμενες δύο εβδομάδες θεωρούνται καθοριστικές για το μέλλον του σχεδιασμού, με την τοπική αυτοδιοίκηση της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου να καλείται να βρει κοινή γραμμή απέναντι στην κυβερνητική πίεση.

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