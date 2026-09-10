Ηράκλειο: Σχεδόν 200 μετανάστες μέσα σε μία ημέρα στα νότια...

Συνολικά 186 μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη την Τετάρτη (9/9), σε τέσσερα διαφορετικά περιστατικά.

Στην πλειονότητά τους πρόκειται για υπηκόους Σουδάν, ενώ μεταξύ των αφιχθέντων βρίσκονται γυναίκες και τουλάχιστον δέκα παιδιά και ανήλικοι, ακόμη και ένα βρέφος μόλις έξι μηνών. Συνολικά καταγράφηκαν 165 υπήκοοι Σουδάν, 11 Αιγύπτιοι, 5 Αιθίοπες, 4 Ερυθραίοι και ένας υπήκοος Σομαλίας, με τις αρμόδιες Αρχές να προχωρούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση για τη δημιουργία της προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στους Αθανάτους. Η κυβέρνηση δίνει πλέον περιθώριο μερικών ημερών στην Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ηρακλείου να καταθέσουν εναλλακτική πρόταση για τον χώρο, την ώρα που από την πλευρά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνεχίζονται οι προσπάθειες για την εξεύρεση άλλης λύσης.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς θα πρέπει να φανεί εάν μπορεί να υπάρξει συμφωνία σε διαφορετική τοποθεσία ή εάν τελικά θα προχωρήσει ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τους Αθανάτους.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου για την υγειονομική κάλυψη της νέας δομής μεταναστών

Κρήτη: Για πρώτη φορά μετά τη διασύνδεση, ξανά μπροστά οι μονάδες παραγωγής ρεύματος