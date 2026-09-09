Ολυμπιακός: Παρελθόν ο Μεντιλίμπαρ-Ο Αλγκουαθίλ νέος προπονητής

Έπειτα από 2,5 χρόνια στον πάγκο του Ολυμπιακού και μεγάλες επιτυχίες με τους «ερυθρόλευκους», με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Conference League το 2024 και το νταμπλ του 2025, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί παρελθόν» απ’ τους Πειραιώτες, οι οποίοι ανακοίνωσαν το βράδυ της Τετάρτης (9/9) τη λήξη της συνεργασίας τους.

Ο Βάσκος τεχνικός κάθισε στον «ερυθρόλευκο» πάγκο σε 122 παιχνίδια, με τελικό απολογισμό 75 νίκες, 27 ισοπαλίες και 20 ήττες, με τέρματα 217-100 και πρόσθεσε τέσσερις τίτλους στο παλμαρέ του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ:

«H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.



Με τον Χοσέ στον πάγκο της ομάδας κατακτήσαμε το UEFA Conference League, κάναμε πραγματικότητα το όνειρο κάθε Ολυμπιακού και κάθε Έλληνα και ο ίδιος έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ενδοξότερης στιγμής του ΘΡΥΛΟΥ.

Στη συνέχεια, η ομάδα μας κατέκτησε το ιστορικό τρεμπλ των 100 χρόνων του Συλλόγου (Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Σούπερ Καπ) και ο κόουτς έγραψε και αυτός το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ. Γι’ αυτό θα είναι για πάντα συνδεδεμένος με τον Σύλλογο μας. Γι’ αυτό θα κατέχει πάντοτε ξεχωριστή θέση στο πάνθεον της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ιστορίας και στις καρδιές ολόκληρης της ερυθρόλευκης οικογένειάς μας.

Στο ποδόσφαιρο όμως, όπως και στη ζωή, υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Όμως αυτό που αντηχεί στην αιωνιότητα είναι τα όσα έχεις καταφέρει.

Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη της οικογένειας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ θα σε συνοδεύουν παντοτινά Στρατηγέ, μαζί με τα έντονα συναισθήματα που μας ένωσαν και είναι παντοτινά.

Σε ευχαριστούμε για όλα!».

Ο Αλγκουαθίλ νέος προπονητής του Ολυμπιακού

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Ο Βάσκος προπονητής Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι ο αντικαταστάτης του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Γεννήθηκε στις 4 Ιουλίου 1971 και έγινε ευρύτερα γνωστός για την άκρως επιτυχημένη, πολυετή θητεία του στον πάγκο της Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Ανέλαβε την πρώτη ομάδα τον Δεκέμβριο του 2018. Μέσα σε 6,5 χρόνια μεταμόρφωσε τον σύλλογο, οδηγώντας τον σταθερά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (συμπεριλαμβανομένου του UEFA Champions League).

Κορυφαία του στιγμή ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου Ισπανίας (Copa del Rey) το 2020 (ο τελικός διεξήχθη το 2021) απέναντι στη μισητή αντίπαλο Αθλέτικ Μπιλμπάο. Αποχώρησε οικειοθελώς στο τέλος της σεζόν 2024–25.

Τον Ιούλιο του 2025 μετακόμισε στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Αλ Σαμπάμπ. Ωστόσο, μετά από μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων, αποχώρησε κοινή συναινέσει τον Φεβρουάριο του 2026.

Ο 55χρονος τεχνικός αύριο (10/9) αναμένεται να είναι στο προπονητικό κέντρο στο Ρέντη και θα κάνει την πρώτη του προπόνηση με τους ποδοσφαιριστές