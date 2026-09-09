Στις 27 Σεπτεμβρίου 2026 η 17η Μινωική Διαδρομή- Σύσκεψη για τις λεπτομέρειες της διοργάνωσης

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η 17η Μινωική Διαδρομή, με τη σύμπραξη των Δήμων Μινώα Πεδιάδας, Χερσονήσου και Οροπεδίου Λασιθίου.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε συνάντηση, στο Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου, με στόχο να συζητηθούν όλες οι λεπτομέρειες της φετινής διοργάνωσης που αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές φυσιολατρικές δράσεις σε επίπεδο Κρήτης. Η συνάντηση έγινε παρουσία της Αντιδημάρχου Πολιτισμού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας Καλλιόπης Αποστολογιωργάκη, της Αντιδημάρχου Πολιτισμού του Δήμου Χερσονήσου Δέσποινας Πλευράκη και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Υποδομών, Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου Μανώλη Περυσινάκη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καστελλίου Μαρία Σκουλούδη, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστελλίου Νίκος Δαμιανάκης, η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κασταμονίτσας Θεοδώρα Καντηφεδάκη, το μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Λύττου Γεωργία Αποστολογιωργάκη και το μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψυχρού, Γεώργιος Χαβάκης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα γνωστοποιηθεί τις επόμενες ημέρες ενώ όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην Μινωική Διαδρομή που θα διεξαχθεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, πρέπει να συμπληρώσουν με ακρίβεια τα στοιχεία τους, στην παρακάτω φόρμα: https://forms.gle/jSCBHQREANRjvY7C8

«Η διοργάνωση γνωρίζει όλο και μεγαλύτερη ανταπόκριση από τους συμμετέχοντες, με το πλαίσιο συνεργασίας που έχει εδραιωθεί μεταξύ των τριών Δήμων Μινώα Πεδιάδας, Χερσονήσου και Οροπεδίου Λασιθίου, να έχει προσδώσει νέα δυναμική στο θεσμό. Περιμένουμε και φέτος τον κόσμο να συμμετάσχει στη διοργάνωση που αναβιώνει τη μυθική διαδρομή του βασιλιά Μίνωα προς το Δικταίον Άντρο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.

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