Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή καρδιάς

Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή καρδιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ελπίς» και ο θάνατός του φέρεται να αποδόθηκε σε ανακοπή.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νίκαια του Πειραιά και στις πρώτες επιρροές του συγκαταλέγονται κλασικά λαϊκά τραγούδια και ερμηνευτές όπως η Μαρινέλλα και ο Στράτος Διονυσίου.

Σε ηλικία μόλις 15 χρόνων αποφάσισε να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής και για πρώτη φορά τραγούδησε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, όπου, το καλοκαίρι του 1992, τον ανακάλυψε η Polygram.

Ο πρώτος δίσκος του κυκλοφόρησε το 1993, το «Μεσάνυχτα και κάτι» και την επόμενη χρονιά το άλμπουμ «Με τα μάτια να το λες» που τον εκτόξευσε στην κορυφή των charts με τις επιτυχίες «3 το πρωί», «Ανήκω σε μένα« και «Μη μου ζητάς».

Ακολούθησαν δίσκοι όπως το «Παιδί της Νύχτας» το 1997 που έγινε πλατινένιο, το single «Θέλω να γυρίσω» σε στίχους Νίκου Βουρλιώτη κ.α. Κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας του συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως ο Σταμάτης Γονίδης οι Goin’ Through, αλλά και η Μαίρη Λίντα, η οποία τραγούδησε για το album του «Μπροστά σ’ ένα Μικρόφωνο« το τραγούδι «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς».

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