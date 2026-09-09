Πάνδημη η Πανήγυρις της Παναγίας των Μυριοκεφάλων: Χιλιάδες πιστοί κατέκλυσαν το ιστορικό μοναστήρι

Με τη συμμετοχή χιλιάδων προσκυνητών από ολόκληρη την Κρήτη πραγματοποιήθηκε και εφέτος, κατά το διήμερο 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2026, η Ιερά Πανήγυρις της Παναγίας των Μυριοκεφάλων, της Αντιφωνητρίας.

Του εορταστικού διημέρου προέστη ο Σεβ. Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ, ο οποίος, εκπροσωπώντας την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, μετέφερε προς όλους τις πατριαρχικές ευχές και ευλογίες και ομίλησε θεολογικώτατα για την πρώτη αυτή μεγάλη Θεομητορική Εορτή στην έναρξη του νέου εκκλησιαστικού έτους.

Κατά την κυριώνυμο ημέρα, 8η Σεπτεμβρίου 2026, τελέσθηκε Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ και συλλειτουργούντων του Σεβ. Μητροπολίτου Μπραζαβίλ και Γκαμπόν κ. Θεοδώρου, εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, και του Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου, με τη συμμετοχή πολλών κληρικών.

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Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος ευχαρίστησε θερμά τους αγίους Αρχιερείς, καθώς και τους τοπικούς άρχοντες, τους εκπροσώπους των αρχών και των φορέων και τους προκρίτους του Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ιδιαιτέρως ευχαρίστησε τον φίλεργο και άοκνο Εφημέριο της Παναγίας των Μυριοκεφάλων, Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερο Θεόδωρο Σηφάκη, και τους συνεργάτες του για όλη την επίπονη προετοιμασία της Πανηγύρεως, καθώς και τα πλήθη των προσκυνητών που και εφέτος συνέρρευσαν στα Μυριοκέφαλα, αποθέτοντας τις ελπίδες, τις ευχαριστίες και τις δεήσεις τους στην Παναγία την Αντιφωνήτρια.

Ακολούθησε η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας των Μυριοκεφάλων εντός του χωριού, με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου.

Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση και τα αποκαλυπτήρια της προτομής του μακαριστού Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου Ιωάννου Λελεδάκη, ο οποίος επί εξήντα και πλέον έτη διατέλεσε Εφημέριος και άγρυπνος «φρουρός» της Παναγίας στα Μυριοκέφαλα.

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Η Πανήγυρις ολοκληρώθηκε με πλούσια παραδοσιακή φιλοξενία στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου, την οποία προσέφεραν η Ενορία και η οικογένεια του μακαριστού π. Ιωάννου Λελεδάκη.

Η πάνδημη συμμετοχή του πιστού λαού και η αθρόα προσέλευση των προσκυνητών ανέδειξαν για ακόμη μία χρονιά την ξεχωριστή θέση που κατέχει η Παναγία των Μυριοκεφάλων, η Αντιφωνήτρια, στην καρδιά όλων των Κρητών.

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