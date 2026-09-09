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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE – Τσίπρας στη ΔΕΘ: «Αριστερό είναι να παράγεις πλούτο»

Αλέξης Τσίπρας
clock 17:23 | 09/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στη Θεσσαλονίκη στρέφονται σήμερα τα βλέμματα της πολιτικής σκηνής για τη συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παρουσιάζει το εναλλακτικό κυβερνητικό σχέδιο του κόμματός του, θέτοντας στην αιχμή την ακρίβεια.

Η ομιλία του την προηγούμενη εβδομάδα σηματοδότησε την (αν)επίσημη έναρξη μιας μακράς προεκλογικής περιόδου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης εστιάζει το μήνυμά του στα προβλήματα της καθημερινότητας και στο αυξημένο κόστος διαβίωσης, υποστηρίζοντας πως οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της χώρας δεν αποτυπώνονται στα εισοδήματα των νοικοκυριών.

Παρακολουθήστε απευθείας τη συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα 

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Αλέξης Τσίπρας
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