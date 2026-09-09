Στο "μικροσκόπιο" των γεωτεχνικών το Ταμείο Γεωργίας: Ζητούν άμεση εξυγίανση και διαφάνεια

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Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ), με αφορμή τις αποκαλύψεις και τα δημοσιεύματα σχετικά με τη διαχείριση και τις οικονομικές εκκρεμότητες του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (ΤΓΚ), εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τον τρόπο με τον οποίο δρομολογείται ο έλεγχος των οικονομικών χρήσεων των προηγούμενων ετών.

Σύμφωνα με την απόφαση της Διοίκησης του ΤΓΚ, προβλέπεται η ανάθεση σε Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές υπηρεσιών ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2018 έως και 2025, καθώς και η πιστοποίηση και επιβεβαίωση των υπολοίπων απογραφής των λογαριασμών της 1ης Ιανουαρίου 2018, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη έως 173.600 ευρώ.

Η ΠΟΓΕΔΥ θεωρεί ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα ως προς την ανεξαρτησία, το εύρος και το πραγματικό αντικείμενο του ελέγχου.

Δεν μπορεί ο ελεγχόμενος να ελέγχει τον εαυτό του

Όταν υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες και εκκρεμότητες που αφορούν τη λειτουργία και την οικονομική διαχείριση ενός δημόσιου φορέα επί σειρά ετών, είναι αυτονόητο ότι ο έλεγχος πρέπει να διενεργείται με τρόπο που να διασφαλίζει την απόλυτη ανεξαρτησία και αντικειμενικότητά του.

Η ΠΟΓΕΔΥ θέτει, επομένως, ένα απλό και θεμελιώδες ερώτημα:

Ποιος ελέγχει ποιον;

Η σημερινή Διοίκηση του Ταμείου δεν μπορεί να εμφανίζεται ταυτόχρονα ως φορέας που παραγγέλλει και εποπτεύει έναν έλεγχο, ενώ το αντικείμενο του ελέγχου αφορά και προηγούμενες διοικήσεις, τη λειτουργία των οποίων καλείται ουσιαστικά να αξιολογήσει.

Ο έλεγχος πρέπει να είναι ανεξάρτητος από κάθε εμπλεκόμενη διοίκηση και υπηρεσιακή δομή, ώστε τα ευρήματά του να μην μπορούν να αμφισβητηθούν.

Τι ακριβώς ελέγχεται;

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να αποσαφηνιστεί εάν πρόκειται για:

· πλήρη τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων,

· ειδικό διαχειριστικό έλεγχο,

· έλεγχο συγκεκριμένων πράξεων και δαπανών,

· ή συνδυασμό των παραπάνω.

Η ΠΟΓΕΔΥ ζητά να καταστεί απολύτως σαφές ποια ελεγκτικά πρότυπα θα εφαρμοστούν, ποιο θα είναι το ακριβές αντικείμενο, ποια στοιχεία θα ελεγχθούν και ποιο παραδοτέο θα προκύψει από τη διαδικασία.

Δεν είναι δυνατόν, μετά από πολυετείς οικονομικές εκκρεμότητες, να υπάρξει ένας έλεγχος περιορισμένης εμβέλειας που δεν θα μπορεί να απαντήσει στα πραγματικά ερωτήματα.

Τα χρήματα του Δημοσίου απαιτούν πλήρη διαφάνεια

Η προβλεπόμενη δαπάνη, ύψους έως 173.600 ευρώ, για τον έλεγχο οικονομικών χρήσεων από το 2018 έως το 2025 καθιστά ακόμη πιο αναγκαίο να υπάρχει σαφές, αντικειμενικό και απολύτως διαφανές πλαίσιο ανάθεσης.

Η ΠΟΓΕΔΥ ζητά να δοθούν στη δημοσιότητα:

1. Η πλήρης απόφαση ανάθεσης και το αναλυτικό αντικείμενο του ελέγχου.

2. Τα κριτήρια με τα οποία προσδιορίστηκε η συγκεκριμένη αμοιβή.

3. Η διαδικασία επιλογής του αναδόχου και οι όροι συμμετοχής.

4. Τα ελεγκτικά πρότυπα που θα εφαρμοστούν.

5. Το ακριβές περιεχόμενο των παραδοτέων και των εκθέσεων που θα εκδοθούν.

6. Τα μέτρα που θα ληφθούν σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών ή ζημίας του Δημοσίου.

Οι ευθύνες πρέπει να αναζητηθούν όπου υπάρχουν

Η ΠΟΓΕΔΥ δεν προδικάζει ευθύνες ούτε υποκαθιστά τις αρμόδιες ελεγκτικές και δικαστικές αρχές.

Απαιτεί όμως το αυτονόητο:

Να διερευνηθούν πλήρως και χωρίς εξαιρέσεις όλες οι οικονομικές πράξεις και όλες οι διοικητικές αποφάσεις που δημιούργησαν τις σημερινές εκκρεμότητες.

Εφόσον από τον έλεγχο προκύψουν παρατυπίες, παραλείψεις, κακοδιοίκηση ή ζημία του Δημοσίου, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να πράξουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο, ανεξάρτητα από πρόσωπα, θέσεις και χρονικές περιόδους.

Δεν μπορεί να υπάρχει καμία λογική «συναδελφικού ελέγχου», καμία συγκάλυψη και καμία προσπάθεια συμψηφισμού ευθυνών.

Η ΠΟΓΕΔΥ ζητά καθαρές απαντήσεις

Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι γεωτεχνικοί δημόσιοι υπάλληλοι έχουν κάθε λόγο να απαιτούν θεσμική διαφάνεια, χρηστή διοίκηση και προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα και δεν μπορεί να λειτουργεί με αδιαφάνεια, εκκρεμότητες και διαδικασίες που δημιουργούν εύλογες υπόνοιες ως προς την αποτελεσματικότητα του ελέγχου.

Η ΠΟΓΕΔΥ καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να διασφαλίσει ότι ο έλεγχος θα είναι:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ – ΠΛΗΡΗΣ – ΔΙΑΦΑΝΗΣ – ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ.

Και ζητά να δοθούν άμεσα στη δημοσιότητα όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις.

Το δημόσιο χρήμα δεν μπορεί να ελέγχεται με όρους που αφήνουν ερωτήματα. Η διαφάνεια δεν είναι επιλογή. Είναι υποχρέωση.

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