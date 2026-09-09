Μάριος Σαλμάς: Ο Σαμαράς κάνει κόμμα για να εκλεγεί Πρωθυπουργός

«Όταν κάνεις ένα κόμμα και κατεβαίνεις, κατεβαίνεις για να γίνεις πρωθυπουργός».



Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μάριος Σαλμάς, σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά, για το νέο κόμμα που ετοιμάζει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, στο οποίο θα ενταχθεί και ο ίδιος.

Πρόσθεσε, ακόμη, πως οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν όταν οι κινήσεις αποκτήσουν μεγαλύτερη δυναμική, καθώς, όπως είπε, ο πρώην πρωθυπουργός πραγματοποιεί ήδη επαφές.

Σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασιών, δε, ανέφερε πως αυτό θα συζητηθεί μετά την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος και ανάλογα με το ποια κόμματα θα έχουν συμβατό πολιτικό λόγο.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι οι σχετικές συζητήσεις έχουν ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2024, μετά τις ευρωεκλογές. «Τότε αρχίσαμε να του μιλάμε, να του λέμε τα λάθη που κάνει και να στρίψει το καράβι (σ.σ. στον Κυριάκο Μητσοτάκη)», ανέφερε.

Παράλληλα, χωρίς πάντως να αναφερθεί ονομαστικά, ο κ. Σαλμάς «έδειξε» πως και άλλοι «γαλάζιοι» εν ενεργεία βουλευτές θα μπορούσαν να βρεθούν στο κόμμα του Μεσσήνιου πρώην πρωθυπουργού, λόγω της δυσαρέσκειας που ανέφερε πως υπάρχει με τις πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Δεν θα τους εκθέσω, ακόμα και αν είχα γνώση, ότι εν ενεργεία βουλευτές είναι δυσαρεστημένοι με Μητσοτάκη», σημείωσε χαρακτηριστικά, λέγοντας πως «είναι κάτι το οποίο δικαιούται να το κάνει ο καθένας».

Και πρόσθεσε: «Όμως κρατήστε το εξής - το αποτέλεσμα σήμερα που παράγεται είναι από την πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη».

Αναφερόμενος στη διαγραφή του, τόνισε πως ο ίδιος και όσοι ακολούθησαν την ίδια πορεία «δεν αλλάξαμε αρχές επειδή διαγραφήκαμε».

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