Θεσσαλονίκη: Οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης ανοίγουν τα χαρτιά τους στη ΔΕΘ

Μετά την παρουσίαση του προγράμματος της ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα και τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, σειρά έχουν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, με τη Θεσσαλονίκη να μετατρέπεται σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης αλλά και… σύγκρισης.

Σήμερα το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου Τσίπρα στη ΔΕΘ. Το ενδιαφέρον βρίσκεται και στο γεγονός ότι η συνέντευξη έρχεται μετά την παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, επιτρέποντας στον Αλέξη Τσίπρα να τοποθετηθεί έχοντας πλέον μπροστά του το σύνολο των κυβερνητικών εξαγγελιών.

Η Πέμπτη 10/9 είναι η πυκνότερη ημέρα της εβδομάδας σε πολιτικές παρουσίες.





Στις 11:00, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός».



Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του κόμματος, το απόγευμα θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στα περίπτερα της Έκθεσης.



Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει προγραμματισμένη την κεντρική παρουσία της στις 12:00 με συνέντευξη Τύπου στην Αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης».

Την Πέμπτη επίσης από τις 17:30 έως τις 19:30, η Μαρία Καρυστιανού θα παρουσιάσει το πρόγραμμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία». Πρόκειται για μία από τις εμφανίσεις με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς το νεοσύστατο κίνημα έχει προαναγγείλει ότι θα παρουσιάσει σχεδόν στο σύνολό του το πρόγραμμά του και την κοστολόγησή του.

Στις 19:00, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα πραγματοποιήσει την κεντρική πολιτική ομιλία του κόμματος στο «Ι. Βελλίδης».

Το πρόγραμμα της Παρασκευής





Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου έρχεται η σειρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος φέτος έχει επιλέξει διαφορετική δομή παρουσίας στη ΔΕΘ.

Στις 13:00-15:00 θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη Τύπου του κόμματος στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης», ενώ το απόγευμα, από τις 16:00 έως τις 18:00, έχει προγραμματιστεί επίσκεψη στα περίπτερα. Στις 19:00 αύριο το απόγευμα θα ακολουθήσει η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην ίδια αίθουσα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει γίνει γνωστός, ο Νίκος Παππάς αναλαμβάνει τη συνέντευξη Τύπου και η Ρένα Δούρου την κεντρική πολιτική ομιλία.

Νωρίτερα την Παρασκευή, από τις 10:00 έως τις 13:00, έχει προγραμματιστεί και η συνέντευξη Τύπου της προέδρου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», Μαρίας Καρυστιανού.

Το πολιτικό ενδιαφέρον κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, που κλείνουν ουσιαστικά τον κύκλο των κεντρικών πολιτικών εμφανίσεων στη φετινή ΔΕΘ.

Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιήσει την κεντρική του ομιλία στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης», παρουσιάζοντας την πολιτική και οικονομική πρόταση του κόμματός του και επιχειρώντας να αντιπαραβάλει ένα συνολικό σχέδιο διακυβέρνησης στις εξαγγελίες Μητσοτάκη.

Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, στις 12:00, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει, επίσης στο «Ι. Βελλίδης», την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, με την οποία θα κλείσει και ο βασικός πολιτικός κύκλος της 90ής ΔΕΘ.

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