Χρέη σε Εφορία και Ταμεία: Πώς θα τα ρυθμίσετε σε έως 120 δόσεις

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο πολυνομοσχέδιοτου υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, φέρνοντας σημαντικές ανατροπές και ρυθμίσεις.

Μεταξύ των κύριων παρεμβάσεων περιλαμβάνονται η διεύρυνση της ρύθμισης χρεών έως τις 120 δόσεις, η απόσυρση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής πληρωμής στις αντικαταβολές μέσω courier, καθώς και η θεσμοθέτηση φόρου 10% στην υπεραξία των κρυπτονομισμάτων.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο εισάγει αυστηρότερους κανόνες για τους servicers, ενισχύει την προστασία των συνεπών δανειοληπτών και μεταφέρει τη διαχείριση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων στην ΑΑΔΕ.

Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες

Σημαντικές διευκολύνσεις για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών φέρνουν οι νέες διατάξεις του νομοσχεδίου. Το νέο πλαίσιο αυξάνει το ανώτατο όριο των μηνιαίων δόσεων από 72 σε 120, διευρύνοντας παράλληλα την περίοδο των οφειλών που μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση.

Ποιες οφειλές καλύπτονται

Στη ρύθμιση υπάγονται βεβαιωμένες οφειλές προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Βασική προϋπόθεση είναι τα χρέη αυτά να μην ήταν ρυθμισμένα στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η ελάχιστη μηνιαία δόση διατηρείται στα 30 ευρώ, ενώ η διορία για την υποβολή των αιτήσεων εκπνέει στις 30 Ιουνίου 2027.

Επιλογή μετάβασης από τις 72 στις 120 δόσεις

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα μετάβασης στο νέο καθεστώς και σε όσους εξυπηρετούν ήδη την υφιστάμενη ρύθμιση των 72 δόσεων (ν. 5313/2026).

Η μεταφορά είναι προαιρετική και επιτρέπει τη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης, αν και οι οφειλέτες θα πρέπει να συνυπολογίσουν την επιβάρυνση από τους επιπλέον τόκους λόγω της επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής.

Προϋποθέσεις και καταβολή 1ης δόσης

Για την ένταξη απαιτείται η τακτοποίηση τυχόν λοιπών οφειλών, η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων της τελευταίας πενταετίας (με προθεσμία έως 31/12/2025), καθώς και η απουσία αμετάκλητης καταδίκης για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Η καταβολή της 1ης δόσης ορίζεται εντός 3 εργάσιμων ημερών από την αίτηση για τις φορολογικές οφειλές και έως το τέλος του μήνα για τις ασφαλιστικές.

Ταχύτερη απαλλαγή από χρέη μετά την πτώχευση

Σημαντική επιτάχυνση στη διαδικασία οικονομικής επανεκκίνησης φέρνουν οι νέες διατάξεις. Ο χρόνος για την πλήρη απαλλαγή από τις οφειλές μετά την κήρυξη πτώχευσης μειώνεται δραστικά από τους 36 στους 12 μήνες.

Παράλληλα, αίρονται οι χρονικοί περιορισμοί για την υπαγωγή σε ρύθμιση των χρεών που προέρχονται από καταπτώσεις εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του ΤΕΜΠΜΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Μισθοί: Τι αλλάζει από 1η Νοεμβρίου -Υποχρεωτική διαφάνεια στις αμοιβές και νέα δικαιώματα για εργαζόμενους

Επίδομα θέρμανσης 2026-2027: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Θάνος Πλεύρης: «Τις επόμενες ημέρες θα λειτουργεί η δομή μεταναστών στο Ηράκλειο» (βίντεο)