Ελληνικό μέλι: Εξαγωγές άνω των 31 εκατ. δολαρίων και ψηφιακή «ασπίδα» για την προέλευσή του

Με περισσότερους από 6.900 τόνους στις διεθνείς αγορές και εξαγωγές αξίας 31,6 εκατ. δολαρίων, το ελληνικό μέλι ενισχύει την παρουσία του στο εξωτερικό.



Πίσω από την ανοδική πορεία, ωστόσο, παραμένει ένα κρίσιμο στοίχημα: να διασφαλιστεί η ελληνική προέλευση του προϊόντος και η αξία του να επιστρέφει στους ανθρώπους που το παράγουν, σε έναν κλάδο που πιέζεται από το κόστος, την κλιματική μεταβλητότητα και τον ανταγωνισμό των εισαγωγών.

Η προστασία της αυθεντικότητας αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για τους περίπου 20.000 μελισσοκόμους της χώρας. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η θεσμοθέτηση του ψηφιακού συστήματος e-honey, το οποίο δημιουργεί το πλαίσιο για στενότερη παρακολούθηση της παραγωγής και της διακίνησης μελιού.

Περισσότερες ποσότητες και υψηλότερη αξία εξαγωγών



Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων UN Comtrade του ΟΗΕ, όπως τα στοιχεία δημοσιεύονται μέσω της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι ελληνικές εξαγωγές φυσικού μελιού έφτασαν το 2025 τους 6.936 τόνους, αξίας 31,6 εκατ. δολαρίων. Το 2024 είχαν διαμορφωθεί σε 6.274 τόνους και 28,6 εκατ. δολάρια αντίστοιχα.

Η άνοδος προσεγγίζει το 10,5% τόσο σε ποσότητα όσο και σε αξία. Στους σημαντικότερους προορισμούς περιλαμβάνονται η Γερμανία, η Ιταλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βουλγαρία και ο Καναδάς.

«Το ελληνικό μέλι διαθέτει ποιοτικά χαρακτηριστικά που μπορούν να του εξασφαλίσουν ακόμη ισχυρότερη θέση στις διεθνείς αγορές. Για να αξιοποιηθεί αυτή η δυναμική, όμως, είναι απαραίτητο να προστατεύσουμε την αυθεντικότητα και την προέλευσή του, διαμορφώνοντας συνθήκες διαφάνειας και δίκαιου ανταγωνισμού», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Ένας κλάδος με 2,2 εκατομμύρια κυψέλες



Η μελισσοκομία στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα σε πολλές περιοχές της ελληνικής υπαίθρου, με τη σημασία της να υπερβαίνει την παραγωγή και πώληση μελιού.

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Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιοποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 2026, το 2024 η Ελλάδα αριθμούσε περίπου 20.000 μελισσοκόμους και 2,2 εκατομμύρια κυψέλες, ενώ η ετήσια παραγωγή υπολογιζόταν σε 15.000 τόνους.

Παράλληλα, οι μέλισσες συμβάλλουν στην επικονίαση των καλλιεργειών και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, καθιστώντας τη μελισσοκομία σημαντική για το σύνολο της αγροτικής οικονομίας.

Οι παραγωγοί, όμως, καλούνται να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες. Το αυξημένο κόστος, οι μεταβολές του κλίματος και η πίεση από τα εισαγόμενα προϊόντα ενισχύουν την ανάγκη για αποτελεσματικούς ελέγχους και σαφή τεκμηρίωση της προέλευσης.

Πώς θα λειτουργεί το e-honey



Το ψηφιακό σύστημα «Ισοζύγιο μελιού και μελισσοκομικών προϊόντων – e-honey», που θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 5336/2026, αποσκοπεί στην παρακολούθηση της παραγωγής, των εισαγωγών, της εμπορίας και της διακίνησης μελιού και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του προβλέπονται:

Καταγραφή των αποθεμάτων και των ποσοτήτων που διακινούνται.



Διασύνδεση με το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο και πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.



Αξιοποίηση στοιχείων από ηλεκτρονικά τιμολόγια και ψηφιακά παραστατικά της ΑΑΔΕ.



Στόχος είναι να ενισχυθεί η δυνατότητα ελέγχου της εφοδιαστικής αλυσίδας και να περιοριστούν παραπλανητικές πρακτικές σχετικά με την προέλευση του προϊόντος. Η αποτελεσματικότητα του συστήματος θα κριθεί από την εφαρμογή των διαδικασιών και την ουσιαστική διασύνδεση των δεδομένων.

«Με τη θεσμοθέτηση του e-honey κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, δημιουργώντας τη βάση για ένα σύγχρονο εργαλείο παρακολούθησης της αγοράς», ανέφερε ο κ. Πρωτοψάλτης.

Όπως πρόσθεσε, «η αξία του ελληνικού μελιού πρέπει να αναγνωρίζεται και να επιστρέφει στους ανθρώπους που το παράγουν, ενώ ο καταναλωτής πρέπει να μπορεί να γνωρίζει με μεγαλύτερη βεβαιότητα την προέλευση του προϊόντος που επιλέγει».

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Η ψηφιακή παρακολούθηση της αγοράς συνδυάζεται με τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες επισήμανσης, οι οποίοι ισχύουν από τις 14 Ιουνίου 2026.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η αναγραφή των χωρών προέλευσης και των αντίστοιχων ποσοστών στα μείγματα μελιού, ώστε ο καταναλωτής να έχει σαφέστερη εικόνα για το περιεχόμενο της συσκευασίας.

Ο γενικός γραμματέας υπογράμμισε ότι η εφαρμογή του νέου συστήματος, μαζί με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και τους ελέγχους, μπορεί να ενισχύσει την αξιοπιστία του μελιού που διακινείται στην Ελλάδα και να δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις ανάπτυξης του κλάδου.

Η συνεργασία παραγωγών και επιχειρήσεων



Η προστασία της προέλευσης και η εξαγωγική προοπτική συζητήθηκαν και κατά την επίσκεψη του κ. Πρωτοψάλτη στις εγκαταστάσεις της Αττικής Μελισσοκομικής Εταιρείας – Αλέξανδρος Πίττας, στο Κρυονέρι Αττικής.

Η οικογενειακή επιχείρηση, με ιστορία από το 1928, συνεργάζεται με περίπου 2.000 Έλληνες μελισσοκόμους. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε κατά την επίσκεψη, προμηθεύεται, ελέγχει, τυποποιεί και συσκευάζει περισσότερους από 2.000 τόνους μελιού ετησίως.

Ο κ. Πρωτοψάλτης ενημερώθηκε για τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου και συζήτησε με τη διοίκηση τις συνθήκες στην αγορά και τις δυνατότητες ενίσχυσης της εξωστρέφειας.

Για την ελληνική μελισσοκομία, η αύξηση των εξαγωγών ανοίγει προοπτικές. Το ζητούμενο είναι αυτές να μεταφραστούν σε καλύτερες αποδόσεις για τους παραγωγούς, με την ελληνική ταυτότητα του μελιού να παραμένει αναγνωρίσιμη και επαληθεύσιμη σε κάθε στάδιο της διαδρομής του.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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