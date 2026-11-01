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ΚΡΗΤΗ

ΒΟΑΚ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κόμβο Καρτερού - Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
clock 12:19 | 01/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Έως τις 31 Δεκεμβρίου θα παραμείνουν κλειστοί οι βόρειοι κλάδοι του κόμβου Καρτερού δηλαδή η έξοδος από Αγιο Νικόλαο και η είσοδος προς Χανιά προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακατασκευής του ΒΟΑΚ.

Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται από τους κόμβους Γουρνών και Αεροδρομίου αντίστοιχα, όπως ανακοίνωσε η κατασκευάστρια εταιρία

Η ανακοίνωση της "Δικταίον Παραχωρήσεις":

Από τις 31/10/2026 έως και τις 31.12.26, οι βόρειοι κλάδοι του Α/Κ Καρτερού θα παραμείνουν κλειστοί, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακατασκευής του βόρειου τμήματος του ΒΟΑΚ στην περιοχή Καρτερού, από χ.θ. ΒΟΑΚ 143+100 έως χ.θ. ΒΟΑΚ 144+250.

Συγκεκριμένα θα κλείσει η έξοδος από Άγιο Νικόλαο (χ.θ. ΒΟΑΚ 143+900) και η είσοδος προς Χανιά (χ.θ. ΒΟΑΚ 143+400). 

Οι υπόψη κινήσεις θα εξασφαλιστούν από τους κόμβους Α/Κ Γουρνών και Α/Κ Αεροδρομίου αντίστοιχα, ακολουθώντας την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση που έχει τοποθετηθεί.

Η «Δικταίον Παραχωρήσεις» ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση.

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