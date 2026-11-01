Η Σερβία τιμά τη μνήμη της τραγωδίας που πυροδότησε το φοιτητικό κίνημα

Χιλιάδες άνθρωποι αναμένονται σήμερα στο Νόβι Σαντ για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα της καταστροφής στον σιδηροδρομικό σταθμό η οποία πυροδότησε το αντικυβερνητικό κίνημα που ανέτρεψε, πριν από μία εβδομάδα, το κόμμα της δεξιάς που ήταν στην εξουσία.

Η συγκέντρωση θα σηματοδοτήσει τα δύο χρόνια από την κατάρρευση του στέγαστρου από μπετόν του σιδηροδρομικού σταθμού που είχε πρόσφατα ανακαινισθεί σ’ αυτή τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, ανάμεσά τους δύο αδελφές ηλικίας έξι και δέκα ετών.

Με φόντο το εθνικό πένθος και πολυάριθμα ερωτήματα σχετικά με την ανακαίνιση αυτού του σταθμού, που είχε στοιχίσει εκατομμύρια ευρώ, η καταστροφή προκάλεσε μερικές από τις πιο σημαντικές διαδηλώσεις που γνώρισε η Σερβία μετά την πτώση, το 2000, του ισχυρού άνδρα της Γιουγκοσλαβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς.

«Είναι δύσκολο να επιστρέφεις στον τόπο όπου συνέβησαν όλα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ντιγιάνα Χρκα, ο γιος της οποίας, ο 27χρονος Στεφάν, σκοτώθηκε στην κατάρρευση. «Και κάθε φορά είναι και πιο σκληρό», πρόσθεσε.

Φέτος η επέτειος έρχεται μία εβδομάδα μετά το αποτέλεσμα των πρόωρων βουλευτικών εκλογών, με το φοιτητικό κίνημα, που βγήκε νικητής σ’ αυτές, να επιστρέφει στον τόπο όπου είχαν ξεσπάσει οι πρώτες διαμαρτυρίες.

Η Ντιγιάνα Χρκα έχει γίνει η ίδια σύμβολο των διαδηλώσεων και λέει πως η αναζήτηση δικαιοσύνης είναι αυτό που της ξανάδωσε ελπίδα. «Η υποστήριξη των ανθρώπων μέτρησε πολύ για εμένα», είπε φέρνοντας ξανά στο νου της τα δύο χρόνια που πέρασαν.

«Άνθρωποι που με υποστηρίζουν, που θέλουν ειλικρινά να απονεμηθεί δικαιοσύνη για όλους μας, μαζί», πρόσθεσε δακρυσμένη, υπογραμμίζοντας ότι κανένας δεν έχει ακόμα θεωρηθεί υπεύθυνος για το θάνατο του γιου της.

Σε αναζήτηση δικαιοσύνης



Τα αιτήματα για διαφάνεια στην έρευνα έβγαλαν στους δρόμους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο στην εκλογική νίκη της Κυριακής

Το ψηφοδέλτιο που υποστηρίχθηκε από τους φοιτητές κέρδισε 140 από τις 250 έδρες της Εθνικής Συνέλευσης, αρκετές για να κυβερνήσει.

Η Ντιγιάνα Χρκα ελπίζει ότι αυτή η μεγάλη ανατροπή στη χώρα θα επιταχύνει τις έρευνες για την τραγωδία.

«Πιστεύω ότι θα απονεμηθεί δικαιοσύνη. Αυτή τη στιγμή είναι το μόνο πράγμα που με κάνει να αντέχω, το ότι ξέρω ότι θα υπάρξει δικαιοσύνη», δήλωσε.

Τις ημέρες που ακολούθησαν την αναγνώριση της εκλογικής ήττας από το εθνικιστικό κόμμα του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, οι φοιτητές απαίτησαν να υπάρξει πρόοδος σε πολυάριθμες πολύκροτες υποθέσεις διαφθοράς και φόνων, καθώς και νέες έρευνες για προγράμματα που έχουν ξεκινήσει από την απερχόμενη κυβέρνηση.

Το φοιτητικό κίνημα ζήτησε επίσης την παραίτηση των επικεφαλής μεγάλων κρατικών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων η αστυνομία και οι υπηρεσίες πληροφοριών.

Έρευνες



Έρευνες για την τραγωδία βρίσκονται σε εξέλιξη. Όμως δεν έχει αρχίσει καμιά δίκη.

Σε βάρος του πρώην υπουργού Κατασκευών, Μεταφορών και Υποδομών Γκόραν Βέσιτς, ο οποίος είχε παραιτηθεί μερικές ημέρες μετά την κατάρρευση, και άλλων 12 προσώπων απαγγέλθηκαν το 2025 κατηγορίες για σοβαρό έγκλημα σε βάρος της δημόσιας ασφάλειας.

Είναι επίσης ύποπτος μαζί με έναν άλλο πρώην υπουργό, τον Τόμισλαβ Μομίροβιτς, σε μια χωριστή έρευνα για διαφθορά, που αφορά τη χρηματοδότηση του έργου της ανακαίνισης του σιδηροδρομικού σταθμού.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει χωριστή έρευνα για ενδεχόμενη υπεξαίρεση κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνδέονται με την ανακαίνιση.

«Αν πετύχουμε να τους βάλουμε τώρα πίσω από τα σίδερα, αυτό δεν θα επαναληφθεί ποτέ», λέει η Ντιγιάνα Χρκα.

«Ελπίζω ότι αυτή θα είναι η τελευταία φορά που βγαίνουμε στους δρόμους τόσοι πολλοί εξαιτίας μιας τραγωδίας. Είναι το μόνο που ελπίζω», κατέληξε η μητέρα του Στεφάν.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

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