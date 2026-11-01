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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Κάλεσε το 112 και ανακοίνωσε ότι θα βάλει τέλος στη ζωή του

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clock 11:20 | 01/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την πρόθεσή του να βάλει τέλος στη ζωή του ανακοίνωσε καλώντας τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, ένας 55χρονος στο Ηράκλειο χθες το μεσημέρι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό προκάλεσε την κινητοποίηση της αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να σπεύδουν στο σπίτι του, για να διαπιστώσουν, ότι ο 55χρονος ήταν σώος.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

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