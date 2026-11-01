Ηράκλειο: Κατέρρευσε έξω από το ξενοδοχείο - Παρά τις προσπάθειες δεν τα κατάφερε...

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Ένας 58χρονος Γερμανός έφυγε ξαφνικά από τη ζωή χθες (Σάββατο 31/10) το απόγευμα, ενώ περνούσε τις διακοπές του στην Κρήτη. Ο άτυχος άνδρας ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία έξω από το ξενοδοχείο όπου διέμενε τις τελευταίες μέρες με τη σύζυγό του, στον Ανισαρά του Δήμου Χερσονήσου.

Η γυναίκα κάλεσε σε βοήθεια και ο ναυαγοσώστης της ξενοδοχειακής μονάδας ξεκίνησε άμεσα ΚΑΡΠΑ. Παράλληλα έφτασε ασθενοφόρο από ιδιωτικό θεραπευτήριο της περιοχής, ωστόσο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες ο 58χρονος δεν τα κατάφερε.

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή.

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