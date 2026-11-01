Γαλλία - Γερμανία: Νύχτα χάους με φωτιές, μολότοφ και εκατοντάδες συλλήψεις

Σε πεδίο άγριων συγκρούσεων μετατράπηκαν το βράδυ του Σαββάτου οι κεντρικοί δρόμοι μεγάλων πόλεων της Γαλλίας και της Γερμανίας. Οι μαζικές κινητοποιήσεις των πολιτών ενάντια στο αυξανόμενο κόστος ζωής και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών σημαδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια. Στο Παρίσι οι αστυνομικές δυνάμεις δέχθηκαν σφοδρή επίθεση με βόμβες μολότοφ. Στη Φρανκφούρτη ομάδες κουκουλοφόρων προχώρησαν σε λεηλασίες καταστημάτων. Την ίδια ώρα, στο Αμβούργο οι διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα βάζοντας φωτιές σε κεντρικά σημεία. Οι ταραχές στη Γαλλία οδήγησαν σε 511 συλλήψεις, αφήνοντας πίσω τραυματίες και στις δύο ευρωπαϊκές χώρες.

Εκτεταμένα επεισόδια μετέτρεψαν το κέντρο της Φρανκφούρτης σε πεδίο μάχης το Σάββατο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση μιας μαζικής διαδήλωσης της Gen Z. Στην αρχική πορεία συμμετείχαν περίπου 8.000 άτομα, διαδηλώνοντας με ειρηνικό τρόπο.

Λίγο μετά τη λήξη της κινητοποίησης, το σκηνικό ανατράπηκε βίαια. Μια ομάδα περίπου 100 ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους κατευθύνθηκε στον κεντρικό εμπορικό δρόμο Zeil. Εκεί προχώρησαν σε εκτεταμένες φθορές, σπάζοντας βιτρίνες καταστημάτων χρησιμοποιώντας πινακίδες κυκλοφορίας.

Οι ταραχοποιοί λεηλάτησαν εμπορικά καταστήματα, ενώ στο στόχαστρό τους βρέθηκε μέχρι και ένα κατάστημα πώλησης όπλων.

This is multicultural Germany, Frankfurt right now. Mob smashes several store, loots sneakers and runs through the streets with stolen boxes. This is not a protest. This is pure criminality. https://t.co/sTk8WsNWbB — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 31, 2026

Επιθέσεις με πέτρες και ρίψεις νερού

Η γερμανική αστυνομία επιχείρησε να διαλύσει το πλήθος επιστρατεύοντας ένα ειδικό όχημα εκτόξευσης νερού, χωρίς όμως να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Την ίδια ώρα, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες εξαπέλυσαν άγριες επιθέσεις εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, εκσφενδονίζοντας σπασμένα μπουκάλια, πέτρες και πυροτεχνήματα.

Σύμφωνα με τις αρχές, σημειώθηκαν δεκάδες προσαγωγές στην ευρύτερη περιοχή. Στο επίκεντρο των συγκρούσεων συνελήφθησαν τουλάχιστον πέντε άτομα, ενώ από την κατοχή τους κατασχέθηκαν δύο όπλα.

Ο κύκλος της βίας στη Φρανκφούρτη άφησε πίσω του τουλάχιστον έναν αστυνομικό σοβαρά τραυματισμένο. Όπως ανακοινώθηκε, η πολιτική ηγεσία καταδίκασε τα επεισόδια με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, εστιάζοντας στα κίνητρα της συγκεκριμένης ομάδας.

Ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου της Έσσης, Ρόμαν Πόζεκ, πήρε θέση για τις ταραχές που επισκίασαν τη διαδήλωση, κάνοντας ανοιχτά λόγο για «αριστερή εξτρεμιστική βία» στο περιθώριο της κινητοποίησης.

Επεισόδια και στη Γαλλία

Οι πορείες στη γαλλική πρωτεύουσα ξεκίνησαν ειρηνικά, με τη διαδρομή να έχει σχεδιαστεί ώστε να παρακάμπτει το ιστορικό κέντρο. Οι διαδηλωτές κινήθηκαν από την Πόρτα ντε Μπανιολέ προς την Πόρτα ντε Σαραντόν στα ανατολικά προάστια. Όταν όμως η πορεία πλησίαζε στο τέλος της, η κατάσταση ξέφυγε εντελώς από τον έλεγχο. Δεκάδες άτομα με καλυμμένα πρόσωπα, ντυμένα στα μαύρα, άρχισαν να ξηλώνουν πλακάκια από τα πεζοδρόμια χρησιμοποιώντας σφυριά. Τα κομμάτια εκτοξεύτηκαν με μένος προς τους αστυνομικούς.

Η Αστυνομική Διεύθυνση του Παρισιού έκανε λόγο για έναν σκληρό πυρήνα αρκετών εκατοντάδων ταραχοποιών. Αμέσως μετά την ρίψη πετρών ακολούθησαν επιθέσεις με εμπρηστικούς μηχανισμούς. Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν κάνοντας εκτεταμένη χρήση χημικών, δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Ο απολογισμός των συγκρούσεων καταγράφει πέντε αστυνομικούς τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις χτυπήθηκαν απευθείας από τις μολότοφ. Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνει έναν αστυνομικό να τυλίγεται στις φλόγες στο πόδι, με έναν διαδηλωτή να σπεύδει να τον βοηθήσει. Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, χαρακτήρισε το συμβάν ως ευθεία απόπειρα δολοφονίας, αποδίδοντας τα χτυπήματα σε ομάδες της ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Paris has gone to another level. Throwing Molotov cocktails at police is attempted murder. This is not a protest anymore, they just want to kill and do something big. Did you see the cop on fire? https://t.co/V6c1G9hLtA — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 31, 2026

Σε εθνικό επίπεδο στη Γαλλία διοργανώθηκαν 150 διαφορετικές διαδηλώσεις. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών οι συμμετέχοντες έφτασαν τους 320.000, νούμερο αισθητά μειωμένο σε σχέση με τους 410.000 της 24ης Οκτωβρίου

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