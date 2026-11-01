Κρήτη: 14 καβαλάρηδες και 14 κουμπάροι στο γάμο Στέλιου και Δέσποινας (βίντεο)

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Συνοδεία 14 αλόγων με ισάριθμους καβαλάρηδες από όλη την Κρήτη, ο γαμπρός Στέλιος Παντεχάκης έφτασε, το απόγευμα του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου στο χωριό Προφήτης Ηλίας Ηρακλείου, όπου ανέμενε τη νύφη Δέσποινα Κουνάλη για την τελετή του γάμου τους, με 14 κουμπάρους, σύμφωνα με το Διαsosτε τη Μεσαρά!

Γονείς του γαμπρού, ο Θόδωρος Παντεχάκης & η Πηνελόπη Παπαδάκη και της νύφης, ο Μιλτιάδης Κουνάλης & η Ελένη Μπαντουβεράκη.

Κουμπάροι οι Αντώνης Ανδρεαδάκης, Χαρίτος Αεράκης, Μιχάλης Λιαπάκης & Ελένη Σταυρακάκη, μαζί με τους Γιάννη Αποστολάκη, Γιώργη Βαφάκη, Γιώργη Βυνιχάκη, Στέλιο Γάσπαρη, Αντώνη Δασκαλάκη, Μιχάλη Δασκαλάκη, Γιάννη Κουμιανάκη, Μιχάλη Παπαδάκη, Λευτέρη Σταυρακάκη, Γιάννη Φωτάκη.

Για το γαμήλιο γλέντι του Προέδρου του Ιππικού Συλλόγου «Άγιος Νικήτας», Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων, Στέλιου Παντεχάκη από το χωριό Παρανύμφοι & της συζύγου του πλέον, Δέσποινας Κουνάλη, από τον Προφήτη Ηλία, άνοιξε τις πύλες του το Κέντρο «Αστερούσια», στην Αγία Φωτιά.

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