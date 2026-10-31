Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας - Τι προβλέπει

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλήτο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1711 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2018/2001 και (ΕΕ) 2019/944 και λοιπές διατάξεις».







Με το νομοσχέδιο, ενσωματώνεται η ευρωπαϊκή Οδηγία 2024/1711 στην εθνική έννομη τάξη και περιλαμβάνεται σειρά ρυθμίσεων για μια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας πιο διαφανή, πιο σταθερή και πιο δίκαιη για τον καταναλωτή. Στόχος είναι τα οφέλη από την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την ενίσχυση των δικτύων και τον εκσυγχρονισμό της αγοράς να περνούν πιο ουσιαστικά στην καθημερινότητα των πολιτών και στη λειτουργία των επιχειρήσεων.







Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΝ τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου προβλέπουν τα εξής:







Δίνονται στα νοικοκυριά περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στους λογαριασμούς τους, με σταθερά συμβόλαια και ισχυρότερη προστασία στις σχέσεις τους με τους προμηθευτές, ενώ υλοποιείται η δέσμευση για μείωση του ενεργειακού κόστους μέσω της χρέωσης Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.







Παράλληλα, διαμορφώνεται το πλαίσιο ώστε οι προμηθευτές να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τον κίνδυνο από τις διακυμάνσεις της χονδρικής αγοράς και ενισχύουμε την εποπτεία, ώστε να περιορίζεται η έκθεση των καταναλωτών στις αναταράξεις της αγοράς.







Διευρύνονται οι δυνατότητες των πολιτών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των δημόσιων φορέων να συμμετέχουν ενεργά στην ενεργειακή μετάβαση, παράγοντας και μοιράζοντας καθαρή ενέργεια. Οι συνδέσεις με τα δίκτυα γίνονται πιο διαφανείς και ψηφιακές και εισάγονται ευέλικτες συνδέσεις σε περιοχές με περιορισμένο ηλεκτρικό χώρο, ώστε να μπορούν να προχωρούν νέες επενδύσεις, παράλληλα με τα αναγκαία έργα ενίσχυσης των δικτύων.







Για τα ελληνικά νησιά, ενεργοποιείται ο εθνικός μηχανισμός διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Απανθρακοποίησης Νήσων για την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος 2,3 δισ. ευρώ, με στόχο να περιοριστεί σταδιακά η εξάρτηση των νησιών από την ακριβή και ρυπογόνο ηλεκτροπαραγωγή με πετρέλαιο, να ενισχυθεί η ενεργειακή τους ασφάλεια και αυτονομία και να δημιουργηθούν οι υποδομές για καθαρότερη και πιο προσιτή ενέργεια για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις τους.







Για τις νέες επενδύσεις και τις ενεργειακές υποδομές, διαμορφώνονται σαφείς κανόνες και ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, ώστε η ανάπτυξή τους να γίνεται οργανωμένα, με ασφάλεια και διαφάνεια. Στα Κέντρα Δεδομένων προβλέπεται ότι οι επενδυτές καλύπτουν το κόστος σύνδεσης και των αναγκαίων έργων ενίσχυσης του ηλεκτρικού συστήματος, δεσμεύουν ηλεκτρικό χώρο όταν διαθέτουν πραγματική οικονομική και επενδυτική ωριμότητα και καλύπτουν τουλάχιστον το 60% της ετήσιας κατανάλωσής τους από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενώ με Υπουργική Απόφαση που θα ακολουθήσει θα εξειδικευτούν τα ποσοστά κάλυψης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, ενισχύεται το πλαίσιο λειτουργίας, συντήρησης και ελέγχου των ιδιωτικών δικτύων έργων ΑΠΕ, με συγκεκριμένους κανόνες για την ασφάλεια των υποδομών και την προστασία του περιβάλλοντος.



Περιλαμβάνονται, επίσης, στοχευμένες παρεμβάσεις για τους επαγγελματίες αγρότες, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους οικιακούς αυτοκαταναλωτές, ενώ διευκολύνεται η ωρίμανση και υλοποίηση έργων καθαρής ενέργειας.







Παράλληλα, δίνονται λύσεις σε ώριμες κοινωνικές, χωροταξικές, πολεοδομικές και περιβαλλοντικές εκκρεμότητες, με συγκεκριμένο όφελος για πολίτες, τοπικές κοινωνίες, κοινωνικές υποδομές και προστατευόμενα οικοσυστήματα.

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