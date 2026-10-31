H Ιωάννα Τούνη απαθανατίζει τον σύντροφό της αγκαλιά με τον γιο της

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε μία τρυφερή φωτογραφία με τον γιο της, Πάρη και τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη. Στη φωτογραφία φαίνεται ο αγαπημένος της καθισμένος στον καναπέ του σπιτιού της, ενώ έχει στην αγκαλιά του τον μικρό Πάρη .

Οι δυο τους γελούν, με την Ιωάννα Τούνη να τους απαθανατίζει.

"Λιώνω", ήταν το σχόλιο της.

Image

Διαβάστε επίσης

Η Κιμ Καρντάσιαν φόρεσε το μυθικό κολιέ της Ελίζαμπεθ Τέιλορ των 6,5 εκατομμυρίων δολαρίων

Σταύρος Γαρδέρης: Ο πρώτος σύζυγος της Μενεγάκη της ευχήθηκε δημόσια