H Ιωάννα Τούνη απαθανατίζει τον σύντροφό της αγκαλιά με τον γιο της

Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε μία τρυφερή φωτογραφία με τον γιο της, Πάρη και τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη. Στη φωτογραφία φαίνεται ο αγαπημένος της καθισμένος στον καναπέ του σπιτιού της, ενώ έχει στην αγκαλιά του τον μικρό Πάρη .
Οι δυο τους γελούν, με την Ιωάννα Τούνη να τους απαθανατίζει.
"Λιώνω", ήταν το σχόλιο της.
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