ΣΑΒ.31 Οκτ 2026 09:50
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

H Ιωάννα Τούνη απαθανατίζει τον σύντροφό της αγκαλιά με τον γιο της

τ
clock 16:00 | 31/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε μία τρυφερή φωτογραφία με τον γιο της, Πάρη και τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη. Στη φωτογραφία φαίνεται ο αγαπημένος της καθισμένος στον καναπέ του σπιτιού της, ενώ έχει στην αγκαλιά του τον μικρό Πάρη .

Οι δυο τους γελούν, με την Ιωάννα Τούνη να τους απαθανατίζει.

"Λιώνω", ήταν το σχόλιο της.

τ

Διαβάστε επίσης

Η Κιμ Καρντάσιαν φόρεσε το μυθικό κολιέ της Ελίζαμπεθ Τέιλορ των 6,5 εκατομμυρίων δολαρίων

Σταύρος Γαρδέρης: Ο πρώτος σύζυγος της Μενεγάκη της ευχήθηκε δημόσια

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ιωάννα Τούνη Σύντροφος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis