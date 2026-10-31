Κρήτη: Ο Άδωνις Γεωργιάδης εγκαινίασε το ανακαινισμένο κέντρο Υγείας Κισσάμου (εικόνες)

Στην Κίσσαμο βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα Χανιά. Ο υπουργός πραγματοποίησε τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας Κισσάμου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον Μητροπολίτη Κισσάμου και Σελίνου, Αμφιλόχιος, στην ανάγκη στελέχωσης των υγειονομικών μονάδων με το απαραίτητο προσωπικό. Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε, οι σύγχρονες εγκαταστάσεις δεν μπορούν να εξασφαλίσουν από μόνες τους την εύρυθμη λειτουργία μιας δομής, εάν δεν υπάρχουν οι άνθρωποι που θα τις υποστηρίξουν.

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Το ζήτημα της ενίσχυσης των υπηρεσιών υγείας απασχόλησε και τη συνάντηση που είχε νωρίτερα ο υπουργός με τον Μητροπολίτη Αμφιλόχιο, στο Τσατσαρωνάκειο Πολύκεντρο. Στη συζήτηση εξετάστηκαν οι ανάγκες των υγειονομικών δομών της περιοχής, οι ελλείψεις σε προσωπικό, καθώς και ευρύτερα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

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Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Νοσοκομείο Χανίων, με τον υπουργό να ενημερώνει για τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται ή έχουν δρομολογηθεί στις υποδομές του, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

*Φωυογραφίες: zarpanews.gr

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