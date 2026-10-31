Παπαγεωργίου: «Δεν χρειαζόμαστε τον γάμο, θέλουμε να κάνουμε ένα πάρτι αγάπης για τους φίλους μας»

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μίλησε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» και αναφέρθηκε στον γάμο της. Όπως αποκάλυψε πως οι προετοιμασίες του γάμου δεν έχουν ακόμη προχωρήσει.

«Ο Γιάννης ξέρει ότι μου αρέσει να δουλεύω και εκείνος του αρέσει πολύ η δουλειά του. Σίγουρα υπάρχουν στιγμές που μου λέει «Ίσως ξέρεις, να κάνεις λίγο ένα μικρό διάλειμμα», αλλά επειδή τον ρωτάω και πάντα ξέρεις του λέω «Ξέρεις Γιάννη μου, το πρόγραμμά μου είναι αυτό. Να το γεμίσω λίγο παραπάνω; Θέλεις να κάνουμε κάποιο ταξίδι;». Τα κουβεντιάζουμε. Είναι μια χαρά, δεν έχει θέμα.

Κάναμε ένα φαγητό εχθές με τους κουμπάρους μας για να βάλουμε σε σχέδια για το γάμο και ανακαλύψαμε ότι το πρόβλημα είναι ο Γιάννης. Δεν είμαστε εμείς. Του λες ιδέες και δεν του αρέσουν, αλλά δεν φέρνει και καμία ιδέα στο τραπέζι. Οπότε καταλαβαίνεις. Δεν πειράζει όμως. Κάτσε να πάρουμε μια ανάσα γιατί πραγματικά έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Λίγο μήπως στις γιορτές κάτι κανονίσουν παιδιά. Αλήθεια σας το λέω και εγώ θέλω να γίνει. Μάλλον εσείς θέλετε περισσότερο από εμένα γιατί εγώ χόρεψα πια. Αλλά θα γίνει πιστεύω, θα γίνει.

Δεν έχω ιδέα πότε θα γίνει. Αλήθεια σας το λέω. Δεν έχω ιδέα και δεν έχω πραγματικά ιδέα. Σκέφτομαι χίλια πράγματα ταυτόχρονα. Δεν ξέρω τι θα κανονίσουμε στο τέλος. Σημασία έχει ότι εμείς με τον Γιάννη δεν το χρειαζόμαστε, αλλά θα θέλαμε να το κάνουμε για τους φίλους μας, δηλαδή να κάνουμε ένα πάρτι της αγάπης μας για τους φίλους μας. Αυτό» αποκάλυψε

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