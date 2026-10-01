Ευρώπη: Αναφορές για σπάσιμο και ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες - Συναγερμός για 7 εκατομμύρια προφυλακτικά

Συναγερμό για την ασφάλεια εκατομμυρίων προφυλακτικών που έχουν διατεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά προκαλεί απόφαση των γαλλικών αρχών, οι οποίες ανέστειλαν την εισαγωγή και πώληση εξαιρετικά λεπτών ανδρικών προφυλακτικών από λάτεξ, λόγω κατασκευαστικών ελαττωμάτων που ενδέχεται να οδηγήσουν σε σπάσιμο ή διάτρηση κατά τη χρήση.

Η απόφαση αφορά προϊόντα της μαλαισιανής εταιρείας Richter Rubber Technology και συνοδεύεται από την απόσυρση και ανάκληση 15 κωδικών προϊόντων, σύμφωνα με ανακοίνωση του γαλλικού υπουργείου Οικονομίας.

Όπως επισημαίνουν οι γαλλικές αρχές, τα συγκεκριμένα προϊόντα αντιστοιχούν σε περίπου 7 εκατομμύρια προφυλακτικά που προορίζονται για την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ένα μόνο μέρος τους να έχει διατεθεί στη Γαλλία.

Οι ανακλήσεις έχουν δημοσιευθεί στην επίσημη γαλλική πλατφόρμα ενημέρωσης καταναλωτών Rappel Conso.

Αναφορές για σπασμένα προφυλακτικά και ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες



Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στη γαλλική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχουν ήδη καταγραφεί αναφορές καταναλωτών για περιστατικά στα οποία τα προφυλακτικά έσπασαν κατά τη χρήση.

Μάλιστα, ορισμένες από τις αναφορές αφορούν και ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες που συνδέονται με τις παρτίδες οι οποίες περιλαμβάνονται στην ανάκληση.

Οι γαλλικές αρχές προειδοποιούν ότι τα κατασκευαστικά ελαττώματα ενδέχεται να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα των προϊόντων, δημιουργώντας κινδύνους τόσο για την αποφυγή ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης όσο και για την προστασία από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.







Τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν χρησιμοποιήσει τα συγκεκριμένα προφυλακτικά



Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνιστούν στους καταναλωτές να ελέγξουν εάν τα προϊόντα που έχουν αγοράσει περιλαμβάνονται στους ανακληθέντες κωδικούς και να σταματήσουν τη χρήση τους.

Για όσους έχουν ήδη χρησιμοποιήσει προφυλακτικά από τις επηρεαζόμενες παρτίδες, οι γαλλικές αρχές συστήνουν:

Εξετάσεις για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, εφόσον υπάρχει πιθανότητα έκθεσης.



Τεστ εγκυμοσύνης σε περίπτωση καθυστέρησης της περιόδου.



Έλεγχο των στοιχείων του προϊόντος μέσω της επίσημης πλατφόρμας Rappel Conso.



Η σύσταση αφορά τα συγκεκριμένα προϊόντα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και όχι γενικά όλα τα προφυλακτικά από λάτεξ.

Τι αποκάλυψε η έρευνα για την κατασκευή τους



Η απόφαση προέκυψε έπειτα από έρευνα της γαλλικής Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, Καταναλωτικών Υποθέσεων και Καταπολέμησης της Απάτης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η μέθοδος κατασκευής που χρησιμοποιείται για τη συγκεκριμένη σειρά εξαιρετικά λεπτών προφυλακτικών μπορεί να προκαλέσει διακυμάνσεις στο πάχος και στην ποιότητα της μεμβράνης από λάτεξ.





Αυτές οι αποκλίσεις ενδέχεται να δημιουργήσουν αδύναμα σημεία στο υλικό, αυξάνοντας τον κίνδυνο αστοχίας του προϊόντος κατά τη χρήση.

Οι γαλλικές αρχές έκριναν ότι τα συγκεκριμένα ελαττώματα συνιστούν κίνδυνο για την υγεία των χρηστών, γεγονός που οδήγησε στην αναστολή της διάθεσης των προϊόντων.

Αναστολή πωλήσεων για έναν χρόνο



Η απαγόρευση εισαγωγής και πώλησης των συγκεκριμένων προϊόντων στη Γαλλία θα ισχύσει για διάστημα ενός έτους, με δυνατότητα παράτασης εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ η υπόθεση είχε απασχολήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες ήδη από τον Αύγουστο, όταν είχε αποφασιστεί η ανάκληση περίπου 260.000 προφυλακτικών για αντίστοιχα προβλήματα.

Η συνέχιση των ελέγχων οδήγησε πλέον σε ευρύτερα μέτρα για τη συγκεκριμένη σειρά προϊόντων.

Σύμφωνα με την επίσημη απόφαση, αντιπρόσωπος της μαλαισιανής κατασκευάστριας εταιρείας είναι η γερμανική RRT Vertrieb und Service GmbH.

Παρότι τα επηρεαζόμενα προϊόντα αφορούν την ευρωπαϊκή αγορά, από τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί δεν προκύπτει πόσα από αυτά έχουν διατεθεί σε κάθε κράτος-μέλος ούτε εάν συγκεκριμένες παρτίδες έχουν κυκλοφορήσει στην Ελλάδα.

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