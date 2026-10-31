Τα ζώδια του Σαββάτου

ΚΡΙΟΣ

Γενικά

Το Σάββατο φίλε μου Κριέ, σε βρίσκει σε περίοδο εσωτερικής ενδοσκόπησης, καθώς κάποια λόγια ή αποκαλύψεις από το παρελθόν επανέρχονται με αιφνιδιαστικό τρόπο. Ενδέχεται να λάβεις ένα μήνυμα ή να επικοινωνήσεις με πρόσωπο από το παρελθόν, κάτι που θα σου προκαλέσει συναισθηματική αναστάτωση. Απόφυγε παρανοήσεις ή παρεξηγήσεις, καθώς ο ανάδρομος Ερμής σε σύνοδο με την Αφροδίτη θολώνει την κρίση σου. Η διαίσθησή σου σε οδηγεί σε σωστά μονοπάτια, αλλά θα χρειαστεί να φιλτράρεις καλά όσα ακούς. Σκέψου πριν μιλήσεις, ειδικά αν εμπλέκεται οικογενειακό ή φιλικό πρόσωπο. Προτίμησε πιο χαλαρές δραστηριότητες το απόγευμα.

Αισθηματικές Προβλέψεις

Σχέσεις από το παρελθόν κάνουν ξανά την εμφάνισή τους, αλλά καλείσαι να διακρίνεις αν πρόκειται για ευκαιρία ή για παγίδα. Η ρομαντική διάθεση είναι έντονη, αλλά οι παρεξηγήσεις εύκολες. Απόφυγε την επανέναρξη καταστάσεων χωρίς καθαρότητα προθέσεων. Οι δεσμευμένοι ίσως νιώσουν συναισθηματική απόσταση από το ταίρι τους.

Προβλέψεις για επαγγελματικά & οικονομικά

Η ημέρα φέρνει μπερδέματα σε επικοινωνίες με συνεργάτες ή καθυστερήσεις σε πληρωμές. Κράτησε χαμηλούς τόνους και διπλοτσέκαρε κάθε συμφωνία ή στοιχείο που αφορά οικονομικά. Μην πάρεις αποφάσεις για νέα ξεκινήματα. Κάποια παλαιότερη επαγγελματική πρόταση ίσως επανεξεταστεί.

ΤΑΥΡΟΣ

Γενικά

Ταύρε μου, σήμερα Σάββατο η μέρα έχει χαρακτήρα κοινωνικό, αλλά και νοσταλγικό. Φίλοι από το παρελθόν, παλιές συνεργασίες ή ακόμη και ομαδικές δραστηριότητες που είχες αφήσει πίσω μπορεί να επανέλθουν στο προσκήνιο. Ο συναισθηματικός σου κόσμος πλουτίζει μέσα από αλληλεπιδράσεις, όμως χρειάζεται προσοχή σε παρανοήσεις ή ασαφείς συμφωνίες. Μην επενδύσεις άμεσα σε νέες υποσχέσεις. Ξαφνική επαφή με άτομο που είχες καιρό να δεις μπορεί να επηρεάσει τη διάθεσή σου ευχάριστα. Αξιοποίησε το απόγευμα για μια συνάντηση ή μια συζήτηση που εκκρεμεί. Πρόσεξε μόνο μην υποθέτεις πράγματα χωρίς αποδείξεις.

Αισθηματικές Προβλέψεις

Η μέρα ενισχύει την ανάγκη για τρυφερότητα και επανασύνδεση. Αν είσαι μόνος, υπάρχει πιθανότητα να λάβεις μήνυμα από πρόσωπο που σε είχε σημαδέψει. Οι δεσμευμένοι έχετε ευκαιρία για μια ρομαντική βραδιά, αρκεί να αποφύγεις παρερμηνείες ή πείσματα. Άκου τον άλλο χωρίς προκατάληψη.

Προβλέψεις για επαγγελματικά & οικονομικά

Αν και η διάθεσή σου είναι σταθερή, θα υπάρξουν καθυστερήσεις σε έγγραφα ή επικοινωνίες με άτομα από το επαγγελματικό περιβάλλον. Μην κλείνεις συμφωνίες σήμερα. Αντίθετα, ξανακοίταξε μια πρόταση που έχει ήδη τεθεί και βελτίωσέ τη. Μην επενδύσεις χρήματα χωρίς να έχεις απόλυτη διαφάνεια.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Γενικά

Φίλε μου Δίδυμε, σήμερα Σάββατο βρίσκεσαι σε μία εσωτερική αναστάτωση, καθώς η σύνοδος Ερμή – Αφροδίτης στο υψηλότερο σημείο του χάρτη σου σε καλεί να επανεξετάσεις την κατεύθυνση ζωής σου. Θα προκύψουν θέματα με πρόσωπα κύρους, γονείς ή ανωτέρους, ενώ πιθανή είναι και μια συναισθηματική απογοήτευση από κάποιον που σε στηρίζει συνήθως. Η επικοινωνία είναι το αδύναμο σου σημείο, καθώς οι παρερμηνείες κυριαρχούν. Απόφυγε επίμονες συζητήσεις και πρόσεχε τις κινήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η απομάκρυνση από το θόρυβο θα σε ωφελήσει πολύ.

Αισθηματικές Προβλέψεις

Συναισθηματικά μπερδεμένος, αναζητάς επιβεβαίωση από λάθος πρόσωπα. Απόφυγε κάθε μορφή ερωτικής επιστροφής, ακόμα κι αν σε δελεάσει. Αν είσαι σε σχέση, πρόσεξε τα λόγια σου, γιατί μια παρεξήγηση μπορεί να ανοίξει παλιές πληγές. Κράτα χαμηλούς τόνους και δείξε κατανόηση.

Προβλέψεις για επαγγελματικά & οικονομικά

Οι εξελίξεις στη δουλειά είναι θολές. Προσοχή σε παρεξηγήσεις με ανωτέρους ή με συναδέλφους. Ασάφεια σε οικονομικά έγγραφα ή εκκρεμότητες μπορεί να σου προκαλέσει άγχος. Απόφυγε κάθε ριψοκίνδυνη απόφαση και αναβολές είναι πιθανές σε προγραμματισμένες πληρωμές.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Γενικά

Σήμερα Σάββατο Καρκίνε μου, η ημέρα φέρνει επαφές με πρόσωπα από άλλη πόλη ή εξωτερικό, είτε μέσω τυχαίας επικοινωνίας είτε μέσω δικτύωσης. Ο ανάδρομος Ερμής σε σύνοδο με την Αφροδίτη ανοίγει πόρτες σε ιδέες που είχες εγκαταλείψει, σε σπουδές, ταξίδια ή νομικά ζητήματα. Κάποια πληροφορία θα σε βάλει σε σκέψεις και πιθανώς να σε οδηγήσει σε αλλαγή προοπτικής. Απόφυγε όμως να βιαστείς να ανακοινώσεις κάτι. Είσαι σε φάση συγκέντρωσης, αναθεώρησης και επανεξέτασης στόχων. Το απόγευμα φέρνει ευχάριστη συνάντηση ή νέα με θετικό πρόσημο.

Αισθηματικές Προβλέψεις

Η νοσταλγία παίζει δυνατά σήμερα. Ένα μήνυμα ή μια ανάμνηση θα σε αγγίξει βαθιά. Αν είσαι σε σχέση, προσπάθησε να εκφράσεις όσα νιώθεις χωρίς υπερβολές. Οι ελεύθεροι ενδέχεται να σκεφτούν επαναπροσέγγιση. Πρόσεξε μόνο να μην εξιδανικεύεις καταστάσεις.

Προβλέψεις για επαγγελματικά & οικονομικά

Είναι μέρα ιδανική για να εμβαθύνεις σε μελέτες ή να ξαναδείς επαγγελματικά σχέδια με νέες βάσεις. Αν έχεις υποθέσεις με νομικούς ή εκπαιδευτικούς φορείς, πιθανόν να υπάρξουν καθυστερήσεις αλλά και λύσεις. Οικονομικά, ευνοείται η αναθεώρηση συμφωνιών και η επαναδιαπραγμάτευση.

ΛΕΩΝ

Γενικά

Η σημερινή ημέρα Σάββατο Λέοντα μου, φέρνει έντονη συναισθηματική φόρτιση, ιδιαίτερα γύρω από ζητήματα εξαρτήσεων, οικονομικών οφειλών ή παρελθοντικών ψυχικών τραυμάτων. Επαφές με πρόσωπα που σε πλήγωσαν ενδέχεται να ανακινηθούν, προκαλώντας μπερδέματα και διλήμματα. Παράλληλα, αναμένεται να προκύψουν καθυστερήσεις ή παρεξηγήσεις σε οικονομικές συνεννοήσεις. Απόφυγε ρίσκα ή συζητήσεις που απαιτούν απόλυτη διαύγεια. Η διαισθητική σου ικανότητα είναι αυξημένη — αφουγκράσου το υποσυνείδητο. Το βράδυ ίσως σε φέρει πιο κοντά σε ένα πρόσωπο που θα σου προσφέρει ουσιαστική κατανόηση, αρκεί να δείξεις εμπιστοσύνη.

Αισθηματικές Προβλέψεις

Το ερωτικό τοπίο είναι ομιχλώδες. Η μέρα σε φέρνει αντιμέτωπο με αμφιβολίες ή μνήμες από σχέσεις που δεν έχουν λήξει οριστικά μέσα σου. Ένα τηλεφώνημα ή μήνυμα μπορεί να ξυπνήσει παλιούς δεσμούς. Οι δεσμευμένοι καλείστε να δείξετε ειλικρίνεια και κατανόηση. Οι ελεύθεροι, προσοχή στην εξιδανίκευση.

Προβλέψεις για επαγγελματικά & οικονομικά

Ημέρα ακατάλληλη για συμφωνίες ή υπογραφές. Ασαφή οικονομικά στοιχεία ή καθυστερήσεις σε πληρωμές προκαλούν αναστάτωση. Αν εργάζεσαι, πρόσεξε παρερμηνείες με συναδέλφους ή ανωτέρους. Επανεξέτασε παλιότερες συμφωνίες και μην επενδύεις χρήματα χωρίς σαφές πλάνο.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Γενικά

Αγαπητέ μου Παρθένε, σήμερα Σάββατο με τον Ερμή ανάδρομο απέναντί σου σε σύνοδο με την Αφροδίτη, οι διαπροσωπικές σχέσεις σου έρχονται στο προσκήνιο με ένταση και αναθεωρήσεις. Είναι πιθανό να συναντήσεις ξανά πρόσωπα από το παρελθόν — ερωτικά ή συνεργατικά — και να νιώσεις την ανάγκη να λύσεις εκκρεμότητες. Πρόσεξε όμως, γιατί ο συναισθηματισμός θολώνει την κρίση σου. Ημέρα για ουσιαστικούς, αλλά ήπιους διαλόγους, χωρίς βιασύνη. Αν νιώσεις μπλοκαρισμένος, δώσε χώρο αντί για πίεση. Η διαίσθηση βοηθά, αλλά όχι αν δεν την συνδυάσεις με λογική. Η βραδινή ώρα ενδείκνυται για επανορθωτικές κινήσεις με ηρεμία.

Αισθηματικές Προβλέψεις

Ο έρωτας σήμερα μοιάζει με καθρέφτη του παρελθόντος. Αν είσαι σε σχέση, πρόσεξε τις λέξεις που χρησιμοποιείς — το ταίρι σου ίσως αντιληφθεί κάτι διαφορετικό από αυτό που λες. Αν είσαι μόνος, επιστρέφει πρόσωπο που σε έχει σημαδέψει. Μη βιαστείς να δώσεις δεύτερη ευκαιρία χωρίς καθαρότητα.

Προβλέψεις για επαγγελματικά & οικονομικά

Η ημέρα φέρνει επαναξιολόγηση συνεργασιών. Ένα παλιό επαγγελματικό θέμα επανέρχεται, αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για οριστικές κινήσεις. Δείξε ευελιξία και κράτα αρχείο επικοινωνιών, καθώς παρεξηγήσεις καραδοκούν. Οικονομικά, υπάρχει η τάση για καθυστερήσεις, αλλά όχι απώλειες.

ΖΥΓΟΣ

Γενικά

Φίλε μου Ζυγέ, το Σάββατο σε βρίσκει εστιασμένο σε καθημερινές υποχρεώσεις, αλλά κάτι από το παρελθόν σε αποσπά. Μια κατάσταση στην εργασία, μια παλιά ρουτίνα ή ακόμα και θέμα υγείας χρειάζεται επανεξέταση. Με τον Ερμή ανάδρομο σε σύνοδο με την Αφροδίτη, υπάρχει σύγχυση στην επικοινωνία με συναδέλφους ή συνεργάτες. Απόφυγε υπερένταση και δώσε χώρο στην ξεκούραση. Μια αυθόρμητη ερωτική κίνηση μέσα στον εργασιακό χώρο δεν αποκλείεται να σε αιφνιδιάσει. Το βράδυ ευνοεί πιο προσωπικές στιγμές — φρόντισε όμως να είσαι ανοιχτός σε όσα νιώθει και ο άλλος.

Αισθηματικές Προβλέψεις

Ευκαιρία να ξαναδείς συναισθηματικά θέματα με πιο ώριμη ματιά. Η ανάγκη για φροντίδα και συναισθηματική στήριξη είναι έντονη. Ένα απλό μήνυμα μπορεί να ζεστάνει την καρδιά σου. Οι δεσμευμένοι ανακαλύπτετε ξανά μικρές χαρές της καθημερινότητας. Οι ελεύθεροι πιθανόν να προσεγγιστείτε από πρόσωπο του εργασιακού σας χώρου.

Προβλέψεις για επαγγελματικά & οικονομικά

Καθυστερήσεις, αναβολές ή ελλιπής πληροφόρηση χαρακτηρίζουν τη μέρα. Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά, οπότε να είσαι προσεκτικός σε ό,τι διαβάζεις ή υπογράφεις. Καλύτερα να μην πάρεις αποφάσεις σήμερα. Οικονομικά, διαχειρίσου μικρές εκκρεμότητες και απόφυγε άσκοπα έξοδα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Γενικά

Σκορπιέ μου, η σημερινή μέρα Σάββατο μπορεί να σου φέρει συγκινήσεις και δημιουργικές εμπνεύσεις. Η επανασύνδεση με παλιές απολαύσεις, σχέδια ή ακόμη και έρωτες είναι πιθανή, λόγω της συνόδου Ερμή – Αφροδίτης στον 5ο οίκο σου. Εάν έχεις καλλιτεχνική φύση ή ασχολείσαι με δημιουργικές δραστηριότητες, σήμερα είναι ιδανική μέρα να ξαναπιάσεις κάτι που είχες αφήσει στη μέση. Ωστόσο, πρόσεξε συναισθηματικές υπερβολές ή λανθασμένες εντυπώσεις — ιδίως αν εμπλέκονται παιδιά ή νεανικά πρόσωπα. Το απόγευμα ευνοεί αναθέρμανση σχέσεων με άτομα που αγαπάς. Μια έντονη συνάντηση μπορεί να σου μείνει αξέχαστη.

Αισθηματικές Προβλέψεις

Ο έρωτας επιστρέφει με φόρα. Μια παλιά γνωριμία ίσως επανεμφανιστεί με προθέσεις διαφορετικές από το παρελθόν. Η συναισθηματική σου διάθεση είναι τρυφερή αλλά και ευάλωτη — πρόσεξε μην παρασυρθείς από ωραία λόγια χωρίς πράξεις. Αν είσαι σε σχέση, η μέρα ευνοεί ρομαντικά ξεσπάσματα και επανεκκίνηση του πάθους.

Προβλέψεις για επαγγελματικά & οικονομικά

Οι υποχρεώσεις σε κρατούν σε εγρήγορση, αλλά χρειάζεται φιλτράρισμα στις δημιουργικές ιδέες. Ένα παλιό project μπορεί να σε εμπνεύσει ξανά, αλλά μην βιαστείς να το προωθήσεις πριν διορθώσεις αδυναμίες. Οικονομικά, είσαι σε σταθερή τροχιά, αλλά απόφυγε άσκοπες επενδύσεις για διασκέδαση ή πολυτέλειες.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Γενικά

Σήμερα Σάββατο Τοξότη μου, η μέρα στρέφει την προσοχή σου στο σπίτι, την οικογένεια και εσωτερικές σου ανάγκες. Το παρελθόν επιστρέφει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ίσως μέσω επαφής με συγγενικό πρόσωπο ή συναισθηματικής αναβίωσης ενός γεγονότος. Με τον Ερμή ανάδρομο σε σύνοδο με την Αφροδίτη, υπάρχει αυξημένη συγκινησιακή φόρτιση αλλά και σύγχυση. Απέφυγε σοβαρές συζητήσεις με οικείους, γιατί το ενδεχόμενο παρεξήγησης είναι υψηλό. Καλό θα ήταν να παραμείνεις σε γνωστά περιβάλλοντα και να δώσεις χρόνο σε ό,τι σε απασχολεί, χωρίς να πιέσεις για λύσεις. Το βράδυ κρύβει έντονη συναισθηματικότητα, αλλά και αβεβαιότητα.

Αισθηματικές Προβλέψεις

Η ανάγκη για θαλπωρή σε οδηγεί πίσω σε σχέσεις που ένιωσες ασφαλής, ακόμα κι αν σε πλήγωσαν. Η επικοινωνία με σύντροφο ή πρώην χρειάζεται προσοχή — μπορεί να ερμηνεύσεις λάθος τις προθέσεις. Αν είσαι σε σχέση, απόφυγε υπερευαισθησίες και δώσε χώρο για διάλογο χωρίς εγωισμό.

Προβλέψεις για επαγγελματικά & οικονομικά

Οικονομικές υποχρεώσεις που αφορούν το σπίτι ή παλιές εκκρεμότητες επανέρχονται. Καλείσαι να τακτοποιήσεις πρακτικά ζητήματα με σταθερότητα, αλλά και χωρίς συναισθηματισμούς. Επαγγελματικά, η έμπνευση είναι περιορισμένη — ιδανική μέρα για εσωτερικό σχεδιασμό, όχι για δράση. Πρόσεξε λάθη σε έγγραφα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Γενικά

Σήμερα Σάββατο Αιγόκερε μου, η μέρα σε φέρνει σε επαφή με πρόσωπα από το άμεσο περιβάλλον: γείτονες, αδέλφια, ή ακόμη και φίλους που έχεις να δεις καιρό. Οι συζητήσεις έχουν ροή, αλλά εμπεριέχουν και παρερμηνείες. Ο ανάδρομος Ερμής σε σύνοδο με την Αφροδίτη θολώνει τα όρια ανάμεσα σε αυτό που λέγεται και σε αυτό που εννοείται. Μην βασίζεσαι σε φήμες ή ημιτελή δεδομένα. Αν οδηγείς ή μετακινείσαι, κάνε το με ιδιαίτερη προσοχή. Κράτησε χώρο για προσωπική ανασυγκρότηση το απόγευμα, γιατί οι πληροφορίες που λαμβάνεις θα χρειαστούν επεξεργασία.

Αισθηματικές Προβλέψεις

Η επαφή με κάποιο παλιό φλερτ ή ένας απρόσμενος διάλογος με το ταίρι σου φέρνει στο φως θέματα που θεωρούσες λήξαντα. Πρόσεξε τον τρόπο που επικοινωνείς — η πρόθεσή σου ίσως παρερμηνευτεί. Απόφυγε ειρωνείες ή υπεκφυγές. Άκου πριν απαντήσεις.

Προβλέψεις για επαγγελματικά & οικονομικά

Έχεις ιδέες και ανάγκη να τις επικοινωνήσεις, όμως η μέρα δεν ευνοεί ξεκάθαρες αποφάσεις. Επανέρχεται μια επαγγελματική πρόταση από το παρελθόν, αλλά χρήζει προσεκτικής επανεξέτασης. Σε οικονομικό επίπεδο, προσοχή σε έξοδα για επικοινωνιακά μέσα ή μετακινήσεις.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Γενικά

Φίλε μου Υδροχόε, το Σάββατο φέρνει ασάφεια γύρω από τα οικονομικά σου, κυρίως σε θέματα εσόδων, αγορών ή διευθετήσεων. Η σύνοδος Ερμή – Αφροδίτης προκαλεί μπέρδεμα σε υποσχέσεις ή συμφωνίες που σχετίζονται με χρήματα. Μην πιστέψεις ό,τι σου λένε χωρίς επαλήθευση. Υπάρχει και η τάση να εξιδανικεύεις κάποιο πρόσωπο, κυρίως αν υπόσχεται βοήθεια. Κράτησε μικρό καλάθι και κάνε μόνο πρακτικές κινήσεις. Κατάλληλη μέρα για να επαναξιολογήσεις την αξία που δίνεις στους άλλους — και στον εαυτό σου. Ένα αγαπημένο πρόσωπο ίσως σε στηρίξει με έναν τρόπο που δεν περίμενες.

Αισθηματικές Προβλέψεις

Η μέρα σε κάνει να αποζητάς ασφάλεια, κάτι που μπορεί να σε οδηγήσει σε παρορμητικές κινήσεις ή εξαρτητικές συμπεριφορές. Αν είσαι σε σχέση, πρόσεξε να μη ζητάς συνεχώς επιβεβαίωση. Οι ελεύθεροι ίσως μπλεχτούν συναισθηματικά με κάποιο άτομο που δεν έχει ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του.

Προβλέψεις για επαγγελματικά & οικονομικά

Απέφυγε αγορές ή οικονομικές συμφωνίες, ειδικά αν σχετίζονται με πρόσωπα που δεν εμπιστεύεσαι πλήρως. Κάποιο ποσό που περίμενες μπορεί να καθυστερήσει. Στο επαγγελματικό κομμάτι, κινήσου με επιφύλαξη και δούλεψε εσωτερικά πάνω σε παλιές ιδέες που έχουν ακόμη προοπτική.

ΙΧΘΥΣ

Γενικά

Αγαπητέ μου Ιχθύ, σήμερα Σάββατο η σύνοδος του ανάδρομου Ερμή με την Αφροδίτη στο ζώδιό σου σε καθιστά τον βασικό δέκτη της ημέρας με συγκινήσεις, επικοινωνίες από το παρελθόν, ρομαντικές αναμνήσεις αλλά και ασάφεια. Σήμερα έχεις ανάγκη να μιλήσεις, να εκφραστείς, αλλά όχι όλα θα ειπωθούν με σαφήνεια. Πρόσεξε τι υπόσχεσαι και σε ποιον, γιατί μπορεί να μετανιώσεις λόγια που ειπώθηκαν αυθόρμητα. Έχεις όμως ακτινοβολία και μαγνητισμό, κάτι που φέρνει ευκαιρίες — αρκεί να μην τις δεις μέσα από ροζ φακούς. Απόφυγε συναισθηματικές αποφάσεις υπό πίεση.

Αισθηματικές Προβλέψεις

Αν είσαι σε σχέση, η μέρα προσφέρεται για συναισθηματική επανασύνδεση, αρκεί να υπάρξει αμοιβαία ειλικρίνεια. Αν είσαι μόνος, θα προσελκύσεις πρόσωπα με ρομαντική διάθεση, ίσως και κάποιον από το παρελθόν. Πρόσεξε τις ψευδαισθήσεις — δεν είναι όλα όπως φαίνονται.

Προβλέψεις για επαγγελματικά & οικονομικά

Το μυαλό σου ταξιδεύει και δεν είναι εύκολο να συγκεντρωθείς σε πρακτικά θέματα. Οικονομικές συμφωνίες καλό είναι να αναβληθούν. Στην εργασία, απόφυγε έντονες κουβέντες και κράτησε αρχείο επικοινωνιών. Ίσως επιστρέψει μια ευκαιρία που δεν εκμεταλλεύτηκες σωστά στο παρελθόν — αξιολόγησέ την με καθαρό μυαλό.

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