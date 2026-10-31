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Μαζωνάκης: "Ήταν τρεις μήνες σε κλινική στην Αγγλία"

Γιωργος Μαζωνάκης
clock 10:00 | 31/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Βαγγέλης Μητρογιάννης, ο οποιός είχε προσωπική σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, σε συνέντευξή του στη Huffington Post, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια αλλά και την τρίμηνη παραμονή του σε κλινική στο Λονδίνο.

"Ο Γιώργος ήταν μια ευαίσθητη ψυχή. Έβγαζε πολύ συναίσθημα. Είχε πολλές ευαισθησίες. Τα έβλεπε τα πράγματα με το δικό του τρόπο. Με το δικό του πρίσμα", ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πήγαμε σε μια κλινική, η οποία δεν ήταν κλινική αποτοξίνωσης, απεξάρτησης. Ήταν μια κλινική. Ο Γιώργος πήγε σε αυτή την κλινική. Εγώ πήγα στο ξενοδοχείο γιατί επιτρεπόταν μόνο ένα άτομο να τον επισκέπτεται. Μαζί το είχαμε συζητήσει, το είχαμε κάνει και ήθελα πραγματικά να πάει σε μια τέτοια κλινική», πρόσθεσε.

Παράλληλα,  μίλησε και για την ψυχολογική κατάσταση του τραγουδιστή το τελευταίο διάστημα της ζωής του.

«Στην τελευταία περίοδο φυσικά δεν ήταν ευτυχισμένος. Είχε ορισμένα θέματα, τα οποία φυσικά τον είχαν απασχολήσει πάρα πολύ και είχαν παίξει και πολύ μεγάλο ρόλο πάνω στην ψυχολογία του», ανέφερε.

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