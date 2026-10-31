Χάρι Πότερ: Η ημερομηνία πρεμιέρας της σειράς - Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη επιστροφή στη... μαγεία

Η αντίστροφη μέτρηση για την τηλεοπτική επιστροφή του Harry Potter ξεκίνησε, καθώς το HBO ανακοίνωσε ότι η νέα σειρά θα κάνει πρεμιέρα στις 25 Δεκεμβρίου, ανήμερα των Χριστουγέννων, μέσω του HBO Max. Η πρώτη σεζόν θα έχει τον τίτλο Harry Potter and the Philosopher’s Stone και θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια, ακολουθώντας την πλοκή του πρώτου βιβλίου της J.K. Rowling.

Στον ρόλο του νεαρού μάγου θα βρίσκεται ο Dominic McLaughlin, ενώ την Hermione Granger θα υποδυθεί η Arabella Stanton και τον Ron Weasley ο Alastair Stout.

Στο υπόλοιπο καστ είναι ο John Lithgow ως Albus Dumbledore, με την Janet McTeer ως Minerva McGonagall, τον Paapa Essiedu ως Severus Snape και τον Nick Frost στον ρόλο του Rubeus Hagrid. Συμμετέχουν ακόμη οι Harry Gilby ως Charlie Weasley, Jasper Talbot ως James Potter και Hannah Chinn ως Lily Potter.

Η ιστορία της πρώτης σεζόν

Η σειρά θα ακολουθήσει τα πρώτα βήματα του Harry στον κόσμο της μαγείας, από τη στιγμή που ανακαλύπτει την πραγματική του ταυτότητα μέχρι την άφιξή του στο Hogwarts, όπου γνωρίζει τον Ron και την Hermione και έρχεται αντιμέτωπος με τα πρώτα μεγάλα μυστικά του μαγικού κόσμου.

Το HBO σχεδιάζει να αφιερώσει κάθε σεζόν σε ένα από τα βιβλία της σειράς, δίνοντας περισσότερο χρόνο στην ανάπτυξη των χαρακτήρων και σε ιστορίες που δεν είχαν αναδειχθεί πλήρως στις κινηματογραφικές ταινίες.

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Μάλιστα, η δεύτερη σεζόν βρίσκεται ήδη σε στάδιο ανάπτυξης, στοιχείο που δείχνει ότι η παραγωγή έχει σχεδιαστεί με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Μαζί με την ανακοίνωση της ημερομηνίας κυκλοφορίας, δόθηκε στη δημοσιότητα και η πρώτη επίσημη αφίσα, στην οποία εμφανίζεται ο νεαρός Harry με το χαρακτηριστικό σύνθημα «The Boy Who Lived» («Το Αγόρι που Επέζησε»). Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στα επόμενα αποσπάσματα που θα αποκαλύψει το HBO και, κυρίως, στο πρώτο ολοκληρωμένο trailer της πολυαναμενόμενης παραγωγής.

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