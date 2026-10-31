Νέο πλήγμα σε πλοίο κοντά στο Ιράν: Χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα και ξέσπασε φωτιά

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Πλοίο δέχθηκε πλήγμα από βλήμα αγνώστου προελεύσεως στον Περσικό Κόλπο, κοντά στις ακτές του Ιράν, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο εσωτερικό του, σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής υπηρεσίας ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (30/10), περίπου 40 ναυτικά μίλια νότια του ιρανικού νησιού Λαβάν, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη θαλάσσια περιοχή των Στενών του Ορμούζ, όπου καταγράφονται επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων.

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, το πλήρωμα του πλοίου είναι ασφαλές, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το περιστατικό.

Δεν έχουν γίνει γνωστά ούτε η ταυτότητα του πλοίου ούτε η προέλευση του βλήματος, ενώ την Παρασκευή το Ομάν ανακοίνωσε τη διάσωση 25 μελών πληρώματος άλλου εμπορικού πλοίου που δέχθηκε επίθεση στα ανοικτά των ακτών του.

Το πλήγμα στο πλοίο και η φωτιά

Όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), η επίθεση καταγράφηκε στις 18:00 της Παρασκευής, ώρα Γκρίνουιτς (20:00 ώρα Ελλάδας), στον Περσικό Κόλπο.

Το πλοίο βρισκόταν περίπου 40 ναυτικά μίλια, δηλαδή 74 χιλιόμετρα, νότια του ιρανικού νησιού Λαβάν, όταν χτυπήθηκε στην αριστερή πλευρά του από βλήμα άγνωστης προέλευσης.

Από την πρόσκρουση προκλήθηκε πυρκαγιά, χωρίς ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, να κινδυνεύσουν τα μέλη του πληρώματος.

Η UKMTO διευκρίνισε ότι δεν έχει αναφερθεί περιβαλλοντική ζημιά, ενώ δεν προσδιόρισε τον τύπο του βλήματος ή ποιος ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από το πλήγμα.

Οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν το περιστατικό, με τη βρετανική υπηρεσία να καλεί τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν αμέσως οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.

Νέα επίθεση και διάσωση 25 ναυτικών από το Ομάν

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ καταγράφονται και άλλες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Την Παρασκευή, οι αρχές του Ομάν ανακοίνωσαν ότι το Βασιλικό Ναυτικό της χώρας απομάκρυνε 25 μέλη πληρώματος από εμπορικό πλοίο με σημαία Παναμά, το οποίο δέχθηκε επίθεση και έπιασε φωτιά περίπου 1,6 ναυτικά μίλια από τις ακτές της περιοχής Μουσαντάμ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Ναυτικής Ασφάλειας του Ομάν, ενώ οι διασωθέντες έλαβαν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Οι αρχές του σουλτανάτου δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της επίθεσης ή την ταυτότητα των δραστών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε η αεροδιακομιδή τραυματισμένου μέλους πληρώματος από πλοιάριο ινδικών συμφερόντων που είχε δεχθεί επίθεση στα Στενά του Ορμούζ, από νοσοκομείο της Χασάμπ σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας Μουσκάτ, για εξειδικευμένη περίθαλψη.

Στο επίκεντρο της έντασης τα Στενά του Ορμούζ

Το νησί Λαβάν βρίσκεται περίπου 300 χιλιόμετρα από τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη μεταφορά πετρελαίου και άλλων ενεργειακών προϊόντων παγκοσμίως.

Πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τον Φεβρουάριο του 2026, από τα Στενά διερχόταν ποσότητα υδρογονανθράκων που αντιστοιχούσε περίπου στο 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης.

Η σύγκρουση ξεκίνησε με αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν, προκαλώντας σοβαρές αναταράξεις στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Έκτοτε, η Τεχεράνη έχει επιβάλει περιορισμούς στη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να στοχοποιούν επανειλημμένα πλοία που επιχειρούν να περάσουν χωρίς την έγκριση των ιρανικών αρχών.

Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, εντείνοντας την αντιπαράθεση για τον έλεγχο των θαλάσσιων μεταφορών και την πρόσβαση στις ενεργειακές εξαγωγές.

Οι τελευταίες επιθέσεις ενισχύουν την ανησυχία για την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων στην περιοχή, καθώς η συνεχιζόμενη στρατιωτική αντιπαράθεση επηρεάζει μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη.

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