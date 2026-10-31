Συναγερμός στην Πυροσβεστική τα ξημερώματα: Φωτιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία τα ξημερώματα του Σαββάτου, μετά από αναφορές για φωτιά που ξέσπασε σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Γλυφάδα.

Οι φλόγες έκαναν την εμφάνισή τους στην επιχείρηση που βρίσκεται επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, το περιστατικό απαιτούσε γρήγορη παρέμβαση για να μην επεκταθεί ο κίνδυνος σε παρακείμενους χώρους της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσαν τάχιστα ισχυρές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο.

Όπως έγινε γνωστό από τις πρώτες πληροφορίες της Πυροσβεστικής, για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν συνολικά 20 πυροσβέστες χρησιμοποιώντας οκτώ οχήματα. Η προσπάθεια των πληρωμάτων εστιάζεται στον ταχύ περιορισμό του μετώπου μέσα στην αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.

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