ΝΒΑ: Μαγικός Αντετοκούνμπο και επιβλητική νίκη των Χιτ απέναντι στους Πέισερς! (βίντεο)

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί εμφάνιση υψηλού επιπέδου, οι Μαϊάμι Χιτ επικράτησαν με 145-125 των Ιντιάνα Πέισερς, πανηγυρίζοντας μια εντυπωσιακή νίκη και ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις τους στη φάση των ομίλων του NBA Cup.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, καταγράφοντας ένα εντυπωσιακό triple-double με 31 πόντους, 17 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ πρόσθεσε και ένα μπλοκ σε μόλις 30 λεπτά συμμετοχής.

Ο «Greek Freak» ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικός, έχοντας 12/16 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 4/6 βολές, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την τεράστια επιρροή του στο παιχνίδι.

Οι Ιντιάνα Πέισερς μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι και έκλεισαν την πρώτη περίοδο προηγούμενοι με 42-36, δείχνοντας αρχικά ικανοί να βάλουν δύσκολα στο Μαϊάμι.

Ωστόσο, η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στους Χιτ. Με επιμέρους σκορ 32-19 στη δεύτερη περίοδο, οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν την κατάσταση και πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα επτά πόντων (68-61).

Η εικόνα δεν άλλαξε ούτε μετά την ανάπαυλα. Το Μαϊάμι συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, κυριάρχησε και στο τρίτο δωδεκάλεπτο με 35-27 και ανέβασε τη διαφορά στο +15 (103-88), βάζοντας ουσιαστικά τις βάσεις για τη νίκη.

Στην τελευταία περίοδο, οι Χιτ διατήρησαν τον έλεγχο και τη μεγάλη διαφορά, με τον Έρικ Σποέλστρα να έχει πλέον τη δυνατότητα να αποσύρει τους βασικούς του και να δώσει χρόνο συμμετοχής στους παίκτες της δεύτερης πεντάδας.

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