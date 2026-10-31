Super League (9η αγωνιστική): Η αυλαία ανοίγει σήμερα με Κηφισιά – Ολυμπιακός - Την Κυριακή το ντέρμπι ΠΑΟ-ΑΕΚ

Με σημαντικές αναμετρήσεις και ιδιαίτερο ενδιαφέρον συνεχίζεται η δράση στη Super League, με την 9η αγωνιστική να περιλαμβάνει παιχνίδια που αναμένεται να συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Αναμφίβολα, το μεγάλο ραντεβού της αγωνιστικής είναι το αθηναϊκό ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, το οποίο δεσπόζει στο πρόγραμμα της Κυριακής.

Η αυλαία ανοίγει το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, με την Κηφισιά να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 19:00. Οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας εκτός έδρας αναμέτρησης, απέναντι σε μια ομάδα που θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της και να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η Κυριακή 1 Νοεμβρίου περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται το βράδυ. Στις 17:00, ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζει τον Άρη, ενώ μία ώρα αργότερα ο Παναιτωλικός φιλοξενεί τον ΟΦΗ, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία για τις δύο ομάδες.

Στις 19:00, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να θέλει να αξιοποιήσει την έδρα του. Μισή ώρα αργότερα, όλα τα βλέμματα στρέφονται στη Λεωφόρο, όπου Παναθηναϊκός και ΑΕΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Πρόκειται για ένα ντέρμπι με ξεχωριστή σημασία, καθώς το αποτέλεσμα μπορεί να επηρεάσει τις ισορροπίες στη βαθμολογία και να δώσει σημαντική ώθηση στην ομάδα που θα καταφέρει να πάρει τους τρεις βαθμούς.

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου με δύο αναμετρήσεις. Στις 18:00, ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Βόλο, ενώ στις 19:30 η Καλαμάτα αντιμετωπίζει τον Ηρακλή.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

- 19:00 Κηφισιά – Ολυμπιακός: Magenta Sport 1

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

17:00 Λεβαδειακός – Άρης: Novasports 2

18:00 Παναιτωλικός – ΟΦΗ: Magenta Sport 1

19:00 ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR: Novasports Prime

19:30 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Sport FM TV

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

18:00 Ατρόμητος – Βόλος: Novasports Prime

19:30 Καλαμάτα – Ηρακλής: Novasports 2

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