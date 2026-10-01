Γιατί ζητάς συνεχώς συγγνώμη, ακόμη κι όταν δεν έχεις κάνει τίποτα λάθος

Υπάρχουν άνθρωποι που ζητούν συγγνώμη για τα πάντα, ακόμη κι όταν δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα λάθος. Μήπως ανήκεις κι εσύ σε αυτή την κατηγορία; Δεν είσαι η μόνη. Για ορισμένους, το «συγγνώμη» έχει γίνει σχεδόν μια αυτόματη αντίδραση, ακόμη και στις πιο ασήμαντες καθημερινές στιγμές

Η συνήθεια αυτή μπορεί να έχει γίνει τόσο αυτόματη, ώστε να εκδηλώνεται χωρίς καν να το συνειδητοποιούν. Ωστόσο, δεν είναι τόσο αθώα όσο φαίνεται. Το να αναλαμβάνει κανείς διαρκώς την ευθύνη για προβλήματα που δεν προκάλεσε ή να απολογείται για μικρά, ακίνδυνα λάθη δεν αποτελεί ένδειξη ευγένειας. Αντίθετα, μπορεί να τον κάνει να αισθάνεται διαρκώς μικρός, ανασφαλής και ανίσχυρος.



Γιατί ζητάμε υπερβολικά συχνά συγγνώμη;

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους κάποιος μπορεί να ζητά συνεχώς συγγνώμη, από την κοινωνική ανατροφή και τις μαθημένες συμπεριφορές μέχρι την αμηχανία στις καθημερινές συναναστροφές.

«Η συγγνώμη αποτελεί μια πράξη ενσυναίσθησης και, όταν εκφράζεται με τον σωστό τρόπο, μπορεί να δείχνει υπευθυνότητα και σεβασμό», εξηγεί η Maggie Pajak, κοινωνική λειτουργός και θεραπεύτρια στο The Witch’s Therapist, μια ολιστική θεραπευτική κοινότητα στο Λονδίνο του Οντάριο, που υποστηρίζει και τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. «Όταν, όμως, ζητάμε συγγνώμη υπερβολικά συχνά, μπορεί να υπάρχουν βαθύτερες ψυχολογικές αιτίες». Σύμφωνα με την Pajak, αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

Χαμηλή αυτοεκτίμηση: την τάση να θεωρούμε ότι φταίμε ή ότι δεν είμαστε αρκετά καλοί.

Ευαισθησία στην απόρριψη: τον έντονο φόβο ότι οι άλλοι θα μας απορρίψουν ή θα μας κρίνουν αρνητικά.

Άγχος: την ανάγκη να προλάβουμε πιθανές παρεξηγήσεις ή αρνητικές αντιδράσεις.

People-pleasing: την υπερβολική προσπάθεια να ικανοποιούμε τους άλλους, ακόμη και εις βάρος των δικών μας αναγκών.

Αποφυγή συγκρούσεων: την επιθυμία να διατηρούμε την ηρεμία με κάθε κόστος, ακόμη κι όταν δεν έχουμε ευθύνη για αυτό που συνέβη

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