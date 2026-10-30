Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο 84-78:Κορυφή με υπογραφή Μίλερ-ΜακΙντάιρ

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε χωρίς απώλειες τη διαβολοβδομάδα της EuroLeague, καθώς μετά το «διπλό» επί της Μπεσίκτας επικράτησε και της Αρμάνι Μιλάνο στη SUNEL Arena. Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν με 84-78 τους Ιταλούς, για την 9η αγωνιστική, βελτίωσαν σε 7-2 το ρεκόρ τους και έπιασαν τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας. Στον αντίποδα, η Αρμάνι γνώρισε την έβδομη διαδοχική ήττα της και όγδοη συνολικά στη διοργάνωση.

Εξαιρετικός Μίλερ-ΜακΙντάιρ στην πρώτη περίοδο, όπου έφτασε τους 10 πόντους, με τον Βεζένκοφ να ακολουθεί. Η Αρμάνι είδε τους Αρ Τζέι Κόουλ και Ράιτ να σκοράρουν κατά ριπάς, αλλά οι ερυθρόλευκοι ισορρόπησαν και πήγαν προηγούμενοι στο πάγκο με 6 (25-19).

Ο Γκούντουριτς έγινε παράγοντας του ματς για την Αρμάνι στη δεύτερη περίοδο, με τον Μπερνέλ να τον ακολουθεί. Ο ΜακΙντάιρ συνέχιζε να είναι εκπληκτικός με 18 πόντους στο πρώτο μέρος, αλλά οι Πειραιώτες δεν έπαιρναν πράγματα από τους σέντερ. Έτσι, η Αρμάνι μείωσε και τελικά ισοφάρισε σε 44-44, σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στην ανάπαυλα.

Με τη βασική πεντάδα στο παρκέ, ο Ολυμπιακός βρήκε λύσεις στην επίθεση και προηγήθηκε με 4 (56-52). Ο Βεζένκοφ πήρε μπρος από τα μέσα του δεκαλέπτου και μετά, έδωσε επιθετική λύση στους Πειραιώτες και με τρίποντο του καταπληκτικού Μίλερ-ΜακΙντάιρ, έγινε το 69-61.

Με πέντε σερί πόντους του Γουόρντ, ο Ολυμπιακός έφτασε για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (74-63). Ωστόσο, η Αρμάνι βελτίωσε την άμυνά της και με σερί 7-0 μείωσε στους 4 (74-70), στα 4:30 λεπτά πριν το τέλος. Ο Εντζάι είχε 1/3 βολές και ο Μπερνέλ με τρίποντο έκανε το 75-73. Ο Τζόσεφ έβαλε μεγάλο καλάθι για το 77-73, οι Ιταλοί έχασαν δύο προσπάθειες για τρίποντο και ο Εντζάι με φόλοου έκανε το 79-73, στα 1:20. Ο Μπολμάρο κράτησε την αγωνία στο κατακόρυφο με τρίποντο, αλλά ο Γουόρντ το πήρε πάνω του. Με 2/2 βολές και κερδισμένο επιθετικό φάουλ, ο Ολυμπιακός πήρε κεφάλι πέντε πόντων (81-76) στα 30 δευτερόλεπτα. Από κει πέρα, ο Γκούντουριτς αστόχησε και ο Ολυμπιακός πήρε ακόμη μια πολύ μεγάλη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 44-44, 69-61, 84-78

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 24 (5/10 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γουορντ 14 (4/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πλώτας 2, Βεζένκοφ 23 (8/10 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/6 βολές, 4 ριμπάουντ), Παπανικολάου 8 (1/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Εντζάι 3 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 μπλοκ), Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ 4, Χολ 4 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τζόουνς 2

Αρμάνι Μιλάνο (Ποέτα): Μπέρνελ 13 (1/1 δίποντο, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κόουλ 17 (1/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 3/3 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ράιτ 16 (7/10 δίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 6 λάθη), Ντιοπ, Μπολμάρο 3 (1), Τόμσον 3 (1), Χολ 5 (4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γκούντουριτς 14 (5/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 1/1 βολή), Μάθιους 3 (1), Πίτερς 4 (2/3 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Μπούκερ