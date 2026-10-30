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GOSSIP - LIFESTYLE

Σάλος στο διαδίκτυο από την ψεύτικη φωτογραφία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

ρ
clock 22:00 | 30/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ελένη Ράντου δεν έκρυψε την έντονη ενόχλησή της για μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη (AI) και απεικονίζει τον σύζυγό της, Βασίλη Παπακωνσταντίνου, σε κρεβάτι νοσοκομείου.

 Η εικόνα που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο τον παρουσιάζει ξαπλωμένο σε κρεβάτι νοσοκομείου, να χαμογελά και να σχηματίζει με το χέρι του το σήμα της νίκης.

παπακωνσταντίνου

«Η ευγένεια και η καλογουστιά σε σχέση με τη χυδαιότητα και την κακογουστιά, εκτός από την προφανή διαφορά έχουν και μια ακόμα. Η ευγένεια και το καλό γούστο έχουν ταβάνι. Η χυδαιότητα δεν έχει πάτο», έγραψε χαρακτηριστικά.

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Ελένη Ράντου Βασίλης Παπακωσταντίνου
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