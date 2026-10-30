Είναι η «ανδρόσφαιρα» απειλή για τη δημόσια υγεία; Γιατί ζητούν παρέμβαση οι επιστήμονες

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Η «ανδρόσφαιρα», ένα ανδρικό σοβινιστικό κίνημα στο διαδίκτυο, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από τις αρχές ως ζήτημα δημόσιας υγείας, όπως το κάπνισμα ή η παχυσαρκία, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε σήμερα στο έγκριτο βρετανικό ιατρικό περιοδικό The Lancet.

Οι συντάκτες της μελέτης υποστηρίζουν ότι η καταπολέμηση της «ανδρόσφαιρας» και του διαδικτυακού μισογυνισμού απαιτεί συντονισμένη αντίδραση από κυβερνήσεις, σχολεία, υπηρεσίες υγείας και κοινοτικές οργανώσεις.

Άνδρες σοβινιστές influencers όπως ο Άντριου Τέιτ και ο Clavicular (Κλαβίκιουλαρ) προωθούν τις ιδέες αυτού του κινήματος, το οποίο έχει αποκτήσει δυναμική τα τελευταία χρόνια, με εχθρική και ορισμένες φορές βίαιη ρητορική απέναντι στις γυναίκες.

«Ο αναχαρακτηρισμός της "ανδρόσφαιρας" ως ζητήματος δημόσιας υγείας (...) μας επιτρέπει να ενεργοποιήσουμε μια σειρά από επιπλέον μοχλούς δράσης», υποστήριξε σήμερα στο BBC η καθηγήτρια Σάρα Χοκς, συν-συγγραφέας της έκθεσης.

Μια τέτοια προσέγγιση μας επιτρέπει να «αντιμετωπίσουμε τις βαθύτερες αιτίες» και να διασφαλίσουμε ότι «οι κυβερνητικές υπηρεσίες συνεργάζονται», από την οικονομία έως την υγεία και την εκπαίδευση, όπως στην καταπολέμηση προϊόντων καπνού, αναφέρεται.

Οι ακαδημαϊκοί στην έκθεσή τους τονίζουν τη ζημιά που προκαλείται από αυτό το κίνημα, από τη βία κατά των γυναικών έως τα προβλήματα ψυχικής υγείας, με μια «απονομιμοποίηση» των αναγκών των ανδρών σε αυτό το ζήτημα.

«Τα προβλήματα των ανδρών παρουσιάζονται ως συνέπεια του φεμινισμού και όχι ως διαρθρωτικέςσυνθήκες, και η ανδρική ταυτότητα εμπορευματοποιείται μέσω προϊόντων και περιεχομένου επί πληρωμή», γράφουν.

Επειδή η «ανδρόσφαιρα» είναι μια εξαιρετικά επικερδής βιομηχανία, με τους influencers να ενθαρρύνουν τους οπαδούς τους να επενδύσουν σε χρηματοοικονομικά μέσα ή σε ακριβά, μη ρυθμιζόμενα συμπληρώματα.

Δεδομένου ότι «η οργή και η δυσαρέσκεια είναι καλές για δουλειές, το σύστημα ανταμείβει το πιο ακραίο περιεχόμενο» στο διαδίκτυο, σημειώνει ο καθηγητής Κεντ Μπους, συν-συγγραφέας της μελέτης, περιγράφοντας ένα πραγματικό «επιχειρηματικό μοντέλο».

Οι συγγραφείς προτείνουν, ωστόσο, ότι η ρύθμιση θα πρέπει να επικεντρωθεί στις πλατφόρμες, με «ενίσχυση της εποπτείας του επιβλαβούς περιεχομένου» και όχι στους χρήστες, αποφεύγοντας «την απεικόνιση της αρρενωπότητας ως εγγενώς τοξικής».

Τονίζουν επίσης την αυξανόμενη απομόνωση και την αποδέσμευση από την εκπαίδευση μεταξύ αγοριών και νεαρών ανδρών και τονίζουν την ανάγκη αντιμετώπισης «δομικών χαρακτηριστικών».

«Οι ανάγκες τους είναι πραγματικές» και «μια απάντηση που απλώς εξαλείφει την "ανδρόσφαιρα", χωρίς να προσφέρει κάτι αξιόπιστο στη θέση της, θα αποτύχει. Πρέπει να προσφέρουμε στα αγόρια κάτι καλύτερο», υποστήριξε η Σάρα Χοκς.

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