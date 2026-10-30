Σταύρος Γαρδέρης: Ο πρώτος σύζυγος της Μενεγάκη της ευχήθηκε δημόσια

Γενέθλια είχε η Ελένη Μενεγάκη και τα social media πλημμύρησαν από ευχές. Ανάμεσα σ' αυτούς ήταν ο πρώτος της σύζυγος, Σταύρος Γαρδέρης, ο οποίος της ευχήθηκε δημόσια.

«Γεια σου Ελένη. Χρόνια σου πολλά. Ποιος να μας το έλεγε ότι μετά από 40 χρόνια θα επικοινωνώ μαζί σου με μήνυμα… Όμως έστω κι έτσι, να είσαι καλά και πάνω από όλα ευτυχισμένη», έγραψε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στα χρόνια που έχουν περάσει από τότε που οι δρόμοι τους συναντήθηκαν.

Το σχόλιο δεν πέρασε απαρατήρητο από τους διαδικτυακούς της φίλους, με έναν follower να αναγνωρίζει την παλαιότερη σχέση τους και να σχολιάζει: «Ρε συ εσείς ήσασταν παντρεμένοι κάποτε. Πανέμορφη γυναίκα η Ελένη. Τιμή σας».

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