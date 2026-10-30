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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης για τα social media ανηλίκων: «Η φαιδρότητα των πανηγυρισμών έχει όρια»

πασοκ
clock 16:38 | 30/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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«Η φαιδρότητα των κυβερνητικών πανηγυρισμών έχει και τα όριά της», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση που εξέδωσε για την ανάρτηση του Υπουργείου Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, αναφορικά με το νομοσχέδιο για την απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ανήλικους.

«Ο κ. Σκέρτσος παρουσιάζει ως δικαίωση το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρόλαβε να ολοκληρώσει τη νομοθετική διαδικασία πριν από το ευρωπαϊκό ”πάγωμα”. Η Κομισιόν, μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι η εξαίρεση της Ελλάδας οφείλεται αποκλειστικά στον χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας κοινοποίησης και όχι σε ουσιαστική έγκριση του ελληνικού νόμου», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι «για τον ίδιο ακριβώς λόγο εξαιρείται και η Γαλλία, παρότι ακολουθεί διαφορετική νομοθετική προσέγγιση».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τονίζει ότι «μάλιστα, η ευρωπαϊκή πρόταση υιοθετεί τη λογική της ηλικιακά διαβαθμισμένης προστασίας που υποστήριξε το ΠΑΣΟΚ, αντί της οριζόντιας απαγόρευσης».

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «προφανές πολιτικό παράδοξο» σημειώνοντας: «αν, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, η καθολική απαγόρευση αποτελεί τη μόνη αποτελεσματική προστασία, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναστέλλοντας επί 12 μήνες αντίστοιχες εθνικές πρωτοβουλίες, αφήνει συνειδητά εκατομμύρια παιδιά απροστάτευτα; Αυτό είναι το συμπέρασμα του κ. Σκέρτσου;». «Γιατί», συνεχίζει, «η Επιτροπή λέει ακριβώς το αντίθετο: ότι η προστασία των παιδιών απαιτεί κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες και αυστηρή εφαρμογή του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες». 

Καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «η κυβέρνηση συγχέει σκόπιμα τη διαδικαστική εξαίρεση με την ουσιαστική νομιμοποίηση και την επικοινωνιακή ταχύτητα με την αποτελεσματική προστασία των παιδιών».

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