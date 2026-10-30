Μανώλης Κεφαλογιάννης: Συζήτηση για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο στην Ολομέλεια του ΕΚ του Νοεμβρίου

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης ως πρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας με επιστολή που απηύθυνε στον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ του ζητά να αναλάβει πρωτοβουλία για να συζητηθεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου του Νοεμβρίου, το παράνομο «Τουρκολιβυκό Μνημόνιο», μετά την πρόσφατη επικύρωση του από την Λιβυκή Βουλή των Αντιπροσώπων, με στόχο την υιοθέτηση σχετικού ψηφίσματος από το Ε.Κ.

Το «Τουρκοκολιβυκό Μνημόνιο» παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα κρατών μελών της ΕΕ, και εν προκειμένω της Ελλάδας και της Κύπρου, δεν συνάδει με το Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας και είναι άκυρο και ανυπόστατο, χωρίς έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη.

Αναλυτικά η επιστολή:

Προς τον κ. Manfred Weber Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ

Θέμα: Συζήτηση στην Ολομέλεια με πρωτοβουλία του ΕΛΚ για το παράνομο «Τουρκολιβυκό Μνημόνιο»

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Αγαπητέ Manfred,

Θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι στις 26 και 27 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε στη Άγκυρα η 82η συνεδρίαση της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ε.K–Τουρκίας με την συμμετοχή Βουλευτών του Ε.Κ και Τούρκων Βουλευτών.

Ως Πρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του Ε.Κ - Τουρκίας, θα ήθελα να σε παρακαλέσω να αναλάβει το ΕΛΚ την πρωτοβουλία για να συζητηθεί στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου, το παράνομο «Τουρκολιβυκό Μνημόνιο», μετά την πρόσφατη επικύρωση του από την Λιβυκή Βουλή των Αντιπροσώπων, με στόχο την υιοθέτηση σχετικού ψηφίσματος από το Ε.Κ.

Η κοινή δήλωση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου António Costa και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula Von Der Leyen της 20ής Οκτωβρίου καθώς και η δήλωση της Ύπατης εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Kaja Kallas εξ ονόματος της ΕΕ της 21ης Οκτωβρίου 2026, επαναβεβαιώνουν την πάγια ευρωπαϊκή θέση ότι το «Τουρκοκολιβυκό Μνημόνιο» παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα κρατών μελών της ΕΕ, δεν συνάδει με το Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας και είναι άκυρο και ανυπόστατο, χωρίς έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη.

Την ίδια θέση επιβεβαιώνει η κοινή δήλωση ΕΕ, Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, Μπαχρέιν, και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που εκφωνήθηκε στον ΟΗΕ στις 26 Οκτωβρίου. Στην κοινή αυτή δήλωση υπογραμμίζεται ότι η κύρωση του παράνομου «Τουρκικολιβυκού Μνημονίου» δεν μεταβάλλει τη νομική πραγματικότητα και ότι το μνημόνιο αγνοεί τη γεωγραφία και τα δικαιώματα των παράκτιων κρατών, συμπεριλαμβανομένων των νησιών.

Ο διάλογος με την Τουρκία πρέπει να στηρίζεται στο σεβασμό τουΔιεθνούς Δικαίου, στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και στις σχέσεις καλής γειτονίας. Η υπεράσπιση των αρχών αυτών αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη και επιβεβαίωση των προτεραιοτήτων της πολιτικής μας οικογένειας.

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