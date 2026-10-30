ΠΕ Ηρακλείου: Ολοκληρώθηκε η δακοκτονία σε 166 Κοινότητες – Πότε αρχίζει η συγκομιδή

Ολοκληρώθηκαν οι δολωματικοί ψεκασμοί του προγράμματος δακοκτονίας για την περίοδο 2026-2027 σε 166 από τις 183 Κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου που εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηρακλείου. Στον πίνακα που επισυνάπτεται (στο τέλος του κειμένου) αναγράφεται, για κάθε Κοινότητα, η ημερομηνία από την οποία μπορεί να ξεκινήσει η συγκομιδή του ελαιοκάρπου.

Σε 16 Κοινότητες το πρόγραμμα συνεχίζεται και θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση με νέο Δελτίο Τύπου, ενώ στην Κοινότητα Γρηγορίας του Δήμου Φαιστού δεν πραγματοποιήθηκε ψεκασμός στο πλαίσιο του προγράμματος.

Τήρηση του διαστήματος από τον τελευταίο ψεκασμό

Καθώς οι συνθήκες παραμένουν ευνοϊκές για την ανάπτυξη του δάκου, και εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες κάθε ελαιώνα (ποσοστό καρποφορίας, πρωιμότητα περιοχής, ωρίμανση του ελαιοκάρπου, άρδευση, καιρικές συνθήκες κ.λπ.), προτείνεται η έναρξη της συγκομιδής, σταθμίζοντας ωστόσο τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης και τα προσδοκώμενα οφέλη.

Οι παραγωγοί πρέπει να τηρούν το διάστημα από τον τελευταίο ψεκασμό έως τη συγκομιδή που αναγράφεται στην ετικέτα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, είτε ο ψεκασμός έγινε από την Υπηρεσία είτε από τους ίδιους. Η τήρησή του είναι κρίσιμη για να αποφευχθούν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο ελαιόλαδο. Τις επόμενες εβδομάδες θα πραγματοποιηθούν δειγματοληπτικοί έλεγχοι υπολειμμάτων στο ελαιόλαδο στην Π.Ε. Ηρακλείου.

Όπου η συγκομιδή θα γίνει αργότερα, οι ελαιοπαραγωγοί καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση, να παρακολουθούν την κατάσταση του ελαιοκάρπου τους και, αν χρειαστεί, να προχωρούν σε φυτοπροστατευτικές επεμβάσεις σε συνεργασία με τους τεχνικούς συμβούλους τους.

Εισφορά δακοκτονίας 2026-2027

Σύμφωνα με έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η εισφορά δακοκτονίας για το ελαιοκομικό έτος 2026-2027 ορίζεται σε 0,03 € ανά κιλό ελαιολάδου. Για τις ελιές που πωλούνται χονδρικά από τους παραγωγούς ή τους εντολοδόχους τους, η εισφορά ορίζεται σε 2% επί της τιμολογιακής αξίας πώλησης.

Εισφορά δεν καταβάλλουν οι παραγωγοί για τον ελαιόκαρπο από ελαιόδεντρα στις Κοινότητες Διονυσίου – Παναγιάς, Στερνών, Σοκαρά και Σταβιών του Δήμου Γόρτυνας, οι οποίες εξαιρέθηκαν φέτος από το πρόγραμμα δακοκτονίας. Επίσης δεν καταβάλλουν εισφορά οι ελαιοπαραγωγοί που κατά το 2026 εφάρμοσαν τους κανόνες της βιολογικής γεωργίας.

Δείτε τον επισυναπτόμενο πίνακα:

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