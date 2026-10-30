Κρήτη: Αγωνία στην αγορά λόγω ΟΣΔΕ - Τα χρήματα που δεν ήρθαν... θα λείψουν

Ακόμη ένα πλήγμα για την ήδη πιεσμένη αγορά της Κρήτης αποτελούν οι καθυστερήσεις στην καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων, καθώς σημαντικά χρηματικά ποσά που αναμένονταν να κινηθούν αυτή την περίοδο στην τοπική οικονομία παραμένουν εκτός αγοράς. Η ανησυχία στον εμπορικό κόσμο είναι μεγάλη, καθώς η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών περιορίζεται και οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα ολοένα και πιο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.

Περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται ότι θα κατευθύνονταν αυτή την περίοδο στην Κρήτη από τις αγροτικές ενισχύσεις, με εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι περίπου το 60% του ποσού θα διοχετευόταν στην τοπική αγορά. Από τις αγορές στα εμπορικά καταστήματα και τις προμήθειες των παραγωγών μέχρι την εξόφληση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων, τα χρήματα αυτά αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την κίνηση της οικονομίας του νησιού. Τώρα, όμως, η αναμενόμενη αυτή οικονομική ένεση μετατίθεται χρονικά, με τις επιπτώσεις να προκαλούν προβληματισμό σε ολόκληρη την επιχειρηματική κοινότητα.

Η συγκυρία είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η εικόνα σε αρκετούς εμπορικούς δρόμους του Ηρακλείου αποτυπώνει ήδη τις πιέσεις που δέχεται το λιανεμπόριο. Χρυσοστόμου, Έβανς, 1866, Καλοκαιρινού και Άγιος Μηνάς είναι μερικές από τις περιοχές όπου τα κλειστά καταστήματα, οι πινακίδες «ενοικιάζεται» και «πωλείται» έχουν πολλαπλασιαστεί. Δρόμοι που άλλοτε συγκέντρωναν έντονη εμπορική δραστηριότητα εμφανίζουν πλέον αισθητά λιγότερα ανοιχτά καταστήματα, με τις μικρές επιχειρήσεις να δυσκολεύονται να διατηρήσουν τη λειτουργία τους.

Μέσα σε αυτή την εικόνα, η καθυστέρηση των επιδοτήσεων στερεί από την αγορά μια σημαντική πηγή ρευστότητας, καθώς η οικονομική δραστηριότητα της Κρήτης εξακολουθεί να συνδέεται άμεσα με τον πρωτογενή τομέα. Στο μεταξύ, τα προβλήματα στη διαδικασία υποβολής και οριστικοποίησης των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026 έχουν δημιουργήσει σοβαρές εκκρεμότητες. Η πλατφόρμα myAGRO τέθηκε σε λειτουργία στις 4 Αυγούστου, με σημαντική καθυστέρηση, ενώ τεχνικές δυσλειτουργίες και ζητήματα που σχετίζονται με το Κτηματολόγιο, τα αγροτεμάχια και τα δικαιώματα των παραγωγών δυσκολεύουν την ολοκλήρωση των αιτήσεων.

Ενδεικτικό της έκτασης του προβλήματος είναι ότι, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν για την πορεία των δηλώσεων, μέχρι τις 21 Οκτωβρίου είχαν οριστικοποιηθεί μόλις 145.446 αιτήσεις, ενώ άλλες 187.333 παρέμεναν σε πρόχειρη μορφή. Παράλληλα, οι εκτιμήσεις για την πρώτη πίστωση της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης κάνουν λόγο για μόλις 25.000 έως 30.000 δικαιούχους σε πανελλαδικό επίπεδο, από περίπου 600.000 παραγωγούς.

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