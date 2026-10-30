Έγραψε ιστορία η Εθνική Κ15 – Τρίτη στον κόσμο με εξάρα στο μικρό τελικό (βίντεο)

Μια σπουδαία διάκριση για το ελληνικό ποδόσφαιρο πανηγύρισε η Εθνική ομάδα Κ15, η οποία ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία της στο FIFA U-15 World Cup & Festival 2026, που φιλοξενήθηκε στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, κατακτώντας την τρίτη θέση της διοργάνωσης!

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε με το εμφατικό 6-2 της Παραγουάης στον μικρό τελικό, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική εικόνα που παρουσίασε σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Μια επιτυχία με ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ελληνική αποστολή αποτελούνταν αποκλειστικά από ποδοσφαιριστές που προέρχονται από το αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΠΟ «Αναγέννηση».

Οι νεαροί διεθνείς του Στέλιου Μπίκα πραγματοποίησαν ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση, παρουσιάζοντας επιθετικό ποδόσφαιρο και σημειώνοντας έξι τέρματα απέναντι στην ομάδα της Παραγουάης.

Ανατροπή, έξι γκολ και εντυπωσιακό ποδόσφαιρο

Η Παραγουάη άνοιξε το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό, ωστόσο η αντίδραση της Εθνικής ήταν άμεση. Στο 9', ο Πριόβολος δημιούργησε για τον Κορμανό, ο οποίος με δυνατό σουτ ισοφάρισε σε 1-1. Τρία λεπτά αργότερα, οι δύο ποδοσφαιριστές άλλαξαν ρόλους, με τον Κορμανό να τροφοδοτεί τον Πριόβολο, που έδωσε το προβάδισμα στην Ελλάδα για το 2-1.

Η ελληνική ομάδα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 27' ο Δημητρακόπουλος δημιούργησε τη φάση για τον Κορμανό, ο οποίος με πλασέ έκανε το 3-1. Στο 31' ο Κακαλής ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-1, ενώ πέντε λεπτά αργότερα ήρθε ένα εξαιρετικό γκολ συνεργασίας.

Η μπάλα ξεκίνησε από τον τερματοφύλακα της Εθνικής, κυκλοφόρησε με τρεις διαδοχικές πάσες και έφτασε στον Πριόβολο. Εκείνος γύρισε στην περιοχή για τον Δημητρακόπουλο, ο οποίος με υπέροχο «σκάψιμο» διαμόρφωσε το 5-1.

Η Παραγουάη μείωσε στο 39' με σουτ έξω από την περιοχή, όμως η Ελλάδα είχε και την τελευταία λέξη. Στο 40', ο Παπαγεωργόπουλος έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Σολωμίδης με ιδανικό πλασέ στην απέναντι γωνία έγραψε το τελικό 6-2, σφραγίζοντας την κατάκτηση της τρίτης θέσης.

Εννέα νίκες και μία ήττα σε μια ιστορική διαδρομή

Η πορεία της Εθνικής Κ15 στο Μπακού ήταν εξαιρετική από την αρχή μέχρι το τέλος. Η ελληνική ομάδα ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με απολογισμό εννέα νικών και μίας ήττας, κατακτώντας την τρίτη θέση ανάμεσα στις 189 ομοσπονδίες που συμμετείχαν αρχικά στο FIFA U-15 World Cup & Festival 2026.

Με πέντε νίκες στην πρώτη φάση και την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλό της, η Ελλάδα συνέχισε με σημαντικές προκρίσεις απέναντι στην Αυστραλία, την Ουρουγουάη και τη Γουινέα, φτάνοντας μέχρι την τετράδα της διοργάνωσης.

Η τρίτη θέση αποτελεί σημαντική επιβράβευση για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, τον προπονητή Στέλιο Μπίκα και όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στο αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αναγέννηση» της ΕΠΟ.

Οι ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν

Στην αποστολή της Εθνικής Κ15 κλήθηκαν οι εξής ποδοσφαιριστές:

Τερματοφύλακες: Δημήτριος Παπαζυγούρας (Αστέρας AKTOR), Ιωάννης Χρυσουλάκης (ΠΑΟΚ).

Δημήτριος Παπαζυγούρας (Αστέρας AKTOR), Ιωάννης Χρυσουλάκης (ΠΑΟΚ). Αμυντικοί: Νικόλαος Βιδάλης (Ολυμπιακός), Ευγένιος Δημόπουλος (Ολυμπιακός), Νικόλαος Βαμβακούσης (Παναθηναϊκός), Δημήτριος Παπαγεωργόπουλος (ΠΑΟΚ).

Νικόλαος Βιδάλης (Ολυμπιακός), Ευγένιος Δημόπουλος (Ολυμπιακός), Νικόλαος Βαμβακούσης (Παναθηναϊκός), Δημήτριος Παπαγεωργόπουλος (ΠΑΟΚ). Μέσοι: Αθανάσιος Φλέγγας (Ολυμπιακός), Άγγελος Μούτας (Ολυμπιακός), Χρήστος Κακαλής (ΠΑΟΚ), Αθανάσιος Δημητρακόπουλος (Παναθηναϊκός), Φώτιος Σολωμίδης (ΠΑΟΚ).

Αθανάσιος Φλέγγας (Ολυμπιακός), Άγγελος Μούτας (Ολυμπιακός), Χρήστος Κακαλής (ΠΑΟΚ), Αθανάσιος Δημητρακόπουλος (Παναθηναϊκός), Φώτιος Σολωμίδης (ΠΑΟΚ). Επιθετικοί: Άγγελος Κορμανός (ΑΕΚ), Κωνσταντίνος-Δημήτριος Βουρλούμης (Παναθηναϊκός), Γρηγόριος Πριόβολος (ΠΑΟΚ).

Μια διοργάνωση με βλέμμα στο μέλλον

Το FIFA U-15 World Cup & Festival αποτελεί μια νέα διεθνή διοργάνωση αναπτυξιακού χαρακτήρα, στην οποία συμμετείχαν φέτος 189 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA, προσφέροντας σε νεαρούς ποδοσφαιριστές από όλο τον κόσμο την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες διεθνείς εμπειρίες.

Οι αναμετρήσεις διεξήχθησαν με το σύστημα 8Χ8, σε δύο ημίχρονα των 20 λεπτών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ηλικιακής κατηγορίας Κ15 και τη φιλοσοφία του προγράμματος «Αναγέννηση».

Η Εθνική Κ15 επιστρέφει από το Μπακού με το χάλκινο μετάλλιο και μια σπουδαία παρακαταθήκη για το μέλλον. Οι εννέα νίκες, το επιθετικό ποδόσφαιρο και η παρουσία στο βάθρο αποτελούν ένα σημαντικό μήνυμα για τη δουλειά που γίνεται στις μικρές ηλικίες και μια μεγάλη υπόσχεση για το αύριο του ελληνικού ποδοσφαίρου!

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